Утро в Ижевске: будущее терминала в аэропорту, ликвидация пешеходных переходов и финал конкурса "Я 10 лет назад"
Доброе утро, Ижевск! На календаре 6 декабря, четверг. Сегодня будет небольшой снег, температура -2...-4 градусов. «Комсомолка» желает всем хорошего дня! А пока вы собираетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:
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Далее с подробностями:
Будущее терминала ижевского аэропорта
Фото: Сергей Грачев
Если примут решение сносить здание, то возможно это произойдет до конца 2018 года. На данный момент еще идет обсуждение о будущем терминала, оно не соответствует современным требованиям, поэтому проще его снести и построить новое(продолжение)
Фото: Архив
Несколько пешеходных переходов уберут в Ижевске
В целях безопасности уберут пешеходные переходы(продолжение)
Мы начинаем финальный этап конкурса «Я 10 лет назад!»
Фото: личный архив
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