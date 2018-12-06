Утро в Ижевске: будущее терминала в аэропорту, ликвидация пешеходных переходов и финал конкурса "Я 10 лет назад"

Доброе утро, Ижевск! На календаре 6 декабря, четверг. Сегодня будет небольшой снег, температура -2...-4 градуса. «Комсомолка» желает всем хорошего дня! А пока вы собираетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:

- В Ижевске 7-летний мальчик оказался под колесами автомобиля (подробнее)

- Отличные спортивные новости! Алина Загитова стала лауреатом национальной премии «Гордость России: спортсменка года». Поздравляем и гордимся (подробнее) #СердцемсЗагитовой

- Удмуртстат заявил, что население республики сокращается. Смотрите статистику на нашем сайте (подробнее)

- Мы подвели итоги медицинского проекта «Клиника года – 2018» в Удмуртии. Кто стал победителем (подробнее)

- Люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, смогут получить разовую отсрочку по кредиту (подробнее)

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Далее с подробностями:

Будущее терминала ижевского аэропорта

Фото: Сергей Грачев

Если примут решение сносить здание, то возможно это произойдет до конца 2018 года. На данный момент еще идет обсуждение о будущем терминала, оно не соответствует современным требованиям, поэтому проще его снести и построить новое (продолжение)

Фото: Архив

Несколько пешеходных переходов уберут в Ижевске

В целях безопасности уберут пешеходные переходы (продолжение)

Мы начинаем финальный этап конкурса «Я 10 лет назад!»

Фото: личный архив

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