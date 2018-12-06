«Слэмились» и отмечали годовщину свадьбы: как ижевчане провели время на концерте Anacondaz

Группа Anacondaz посетила Ижевск и презентовала новый альбом «Я тебя никогда» (16+), вышедший 11 октября. Концерт прошел в баре «Пинта» в ТРК «Петровский» 21 ноября. Организаторами выступили давние партнеры группы – «Драйв групп». И вживую пластинка прозвучала куда более агрессивно, чем в записи.

От «Кураж-бамбей» до «Что? Где? Когда?»

Концерт прошел по классическому сценарию с полюбившимися уже флешмобами: во время песни «Мой муж» все присели, вокалист Артем вышел в зал и послэмился во время песни «Хаос». На песне «Поезда» поклонники включили фонарики мобильных телефонов, а на «БДСМ» - качали руками в разные стороны, ну а на «Мама, я люблю» - записывали видео о безобидности песни. Все традиции концертов Anacondaz были соблюдены, только трек-лист состоял наполовину из новых песен.

Подготовка к прыжку в зал. Фото: Ильяс Бекмансуров

Еще одна особенность концерта – начинается он с обратного отчета, озвученного известным голосом Дениса «Кураж-Бамбей» Колесникова, известного по озвучке сериалов «Теория большого взрыва» и «Как я встретил вашу маму». А заканчивается концерт под песню «Пляска смерти» в исполнении голландской группы Exception, известной всем по телеигре «Что? Где? Когда?». И на этот раз все традиции были соблюдены.

Ах эта свадьба

Победители «Улётной свадьбы». Фото:Ильяс Бекмансуров

Пара на фото зарегистрировала брак в загсе от «НАШЕго радио» на фестивале «Улетай» и выиграла конкурс фотографий «Улётная свадьба».Удивительно то, что на концерт группы Anacondaz билеты они тоже выиграли и тоже на «НАШЕм радио». Вот уже кому и в любви повезло, и в «карты».

Фото: Ильяс Бекмансуров

Кто-то решил попытать удачу прямо на концерте. Купил билет, купил букет и вперед на концерт искать свое счастье. Букет вручали даже ведущей «НАШЕго радио» Александре Ядровой, но пробыл он у нее недолго. Дальнейшую историю букета и мужчины мы не знаем, но надеемся план сработал.

Пара отметила годовщину на концерте. Фото: Ильяс Бекмансуров

Еще одна семейная пара приехала в Ижевск из Пермского края. Anacondaz они не слушали никогда до концерта, но так сложилось, что шестую годовщину со дня свадьбы отметили именно здесь. Оставили детей с бабушками, выбрали самое интересное мероприятие в городе в этот день – и вот они на концерте.

Зима близко

В преддверии зимы и лютых холодов Anacondaz выпустили клип на песню «Дубак» с нового альбома. Ловите свежачок.

Anacondaz Дубак (Official Music Video).На улице дубак, на сердце хорошо! Презентация нового альбома Я тебя никогда пройдет в московском Adrenaline Stadium 30 ноября! (16+) Расписание тура и билеты на все концерты: https://anacondaz.ru По всем вопросам: +74952129294 event@anacondaz.ru Скачать новый альбом: iTunes Store: https://apple.co/2pLt3um Apple Music: https://apple.co/2CCKkyq Яндекс.Музыка: https://goo.gl/2esmxq Google Play: https://goo.gl/uXqwtF BOOM: https://vk.cc/8zsyF8 Режиссер - Валентин Рудаков Оператор - Арсений Морин Второй режиссер, цветокоррекция - Виктор Исамухамедов Техническое обеспечение - KINOARENDA Продюсер - Катерина Перевалова (KLAD) Ассистенты продюсера по кастингу и локациям - Мария Соболевская и Лера Зингаревич (KLAD) Художник-постановщик - Михаил Домнин Ассистенты худ.поста - Филипп Чапыгин Гример - Ольга Васильева Стилист - Катя Рут Администратор съемок - Марат Сабиров и Андрей Хомяков Монтаж - Валентин Рудаков и Алексей "Профф" Назарчук Выражаем благодарность Центру спорта на Васильевском острове Anacondaz в соцсетях: http://vk.com/anacondaz https://fb.com/rapanacondaz https://t.me/anacondaz_official http://youtube.com/rapanacondaz http://twitter.com/rap_anacondaz http://instagram.com/rap_anacondaz #anacondaz #анакондаз #ятебяникогда

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