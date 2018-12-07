2018-12-07T13:07:10+03:00
Общество

Развиваемся вместе: когда ребенку нужен невролог?

И куда обратиться в случае проблемы
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Часто родитель может даже не заметить неврологические нарушения состояния ребенка. Поводом для обращения к врачу является даже частый плач малыша, проявление беспокойства, плохой сон, возбудимость, отсутствие эмоций, частая головная боль и быстрая усталость. Консультация и осмотр врача также необходимы, если у ребенка наблюдается моторная, речевая или психическая задержка развития.Возникает вопрос: где получить грамотную помощь и гарантированное улучшение состояния ребенка?

Комплексный подход в лечении неврологических заболеваний

Таким центром может стать «РЕАЦЕНТР ИЖЕВСКИЙ». Он работает в Ижевске с 2010 года, за это время прошли абилитацию несколько тысяч детей из разных регионов России и стран зарубежья.

- Как правило, к нам приводят детей с самыми разными патологиями нервной системы, возникшими вследствие родовых травм: с перинатальными поражениями ЦНС, с задержками речевого, психического или моторного развития, с расстройствами аутического спектра, с ДЦП … И мы радуемся, когда буквально на наших глазах меняется ребёнок – становится спокойнее, начинает ходить, говорить, понимать, осознавать, слышать, - рассказал главный врач «РЕАЦЕНТРА» Малышева Оксана Николаевна.

Основной метод лечения – микротоковая рефлексотерапия – авторский метод лечения детской неврологической патологии, позволяющий оказывать помощь детям в возрасте от 6 мес. и до 16 лет. Лечение заключается в подаче сверхмалых электрических сигналов на различные биологически активные точки, расположенные на теле ребёнка и в зонах краниотерапии по ИНДИВИДУАЛЬНОЙ схеме для каждого ребёнка для восстановления нормальной работы его головного и спинного мозга. Индивидуально и по показаниям в курс лечения могут быть включены сеансы мануальной терапии, массаж, а также занятия со специалистами – логопедом, дефектологом, психологом.

Так, массаж способствует улучшению кровообращения, укреплению иммунной системы, развитию дыхательной системы, улучшению пищеварения, способствует нормализации функций нервной системы.

Мануальный терапевт поможет в случае родовой травмы, травмы шейного отдела позвоночника, нарушения кровотока, моторного развития или осанки. Сеансы мануальной терапии направлены на ликвидацию патологических проявлений или коррекцию изменений в суставах, связочном и мышечном аппарате, в позвоночнике.

Психолог необходим, чтобы помогать преодолевать детям самые разные жизненные трудности, с которыми они постоянно сталкиваются в процессе развития и взросления, а также для компетентной и квалифицированной поддержки родителей. Визит к психологу поможет разобраться с причинами, с ситуацией и с эмоциональным состоянием ребенка. Для этого не нужно дожидаться критической ситуации, психологическая профилактика не менее важна, чем медицинская.

Логопед сделает диагностику артикуляционного аппарата малыша, укажет возможные проблемы. Поможет «вызвать» речь ребенка и «поставить» звуки. При необходимости сделает логопедический массаж с помощью специальных зондов. Дефектолог будет заниматься с ребенком развитием внимания, зрительного и слухового восприятия, памяти, мышления, обогащения словарного запаса, развитием общей и мелкой моторики. Именно от того, насколько хорошо развита детская речь, зависят дальнейшие успехи малыша в обучении и общении со сверстниками.

На фоне микротоковой рефлексотерапии эффективность занятий со специалистами повышается в несколько раз! Согласованная работа специалистов позволяет достичь наилучших результатов в абилитации. В процессе абилитации восстанавливается работа центральной нервной системы, улучшается усвоение новых двигательных и бытовых навыков, нормализуется мышечный тонус, снижается возбудимость и агрессия, нормализуется поведение, улучшается понимание обращённой речи, появляется фразовая речь, расширяется словарный запас. У многих детей развитие восстанавливается полностью со снятием диагнозов «задержка речевого, психического или моторного развития», с возможностью дальнейшего «не коррекционного» обучения.

Куда обратиться?

Специалисты РЕАЦЕНТРА ИЖЕВСКИЙ готовы помочь внимательным и заботливым родителям в развитии и укреплении здоровья их малышей! Своевременно обращайтесь!

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РЕАЦЕНТР ИЖЕВСКИЙ

Запись на консультацию: +7(3412) 333-032

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