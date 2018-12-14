Утро в Ижевске: мать, выбросившая ребенка в мусорку, повышение тарифов в новом году и проблемы российских биатлонистов с законом

Доброе утро, Ижевск! На календаре 14 декабря, пятница. За окном пасмурно, -6 градусов. Такая погода сохранится сегодня на протяжении всего дня. Лишь к вечеру столбик термометра опустится до -8 градусов и, возможно, будет небольшой снег. Ветер северо-западный, 3-9 м/с.

«Комсомолка» желает всем хорошего и продуктивного завершения рабочей недели, а пока вы готовитесь к трудовому дню, предлагаем вспомнить самые важные новости минувшего дня.

- Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева госпитализирована (подробнее)

- Врач из Ижевска оказался в числе тех, кому полиция Австрии предъявила обвинение в нарушении антидопингового законодательства (подробнее)

- Самое большое патриотическое граффити нарисовали на стене школы в Ижевске (подробнее)

- Удмуртия получит на строительство детского сада и школы 411,6 миллиона рублей из федерального бюджета (подробнее)

- В Ижевске нашли бесхозный спортивный комплекс со складом лыж (подробнее)

- Бывшего вице-спикера гордумы Ижевска Василия Шаталова объявили в розыск (подробнее)

- В Ижевске установят дорожные знаки на дорогах местного значения (подробнее)

РЕБЕНКА В МУСОРКУ

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3 декабря в Воткинске рядом с мусорным баком среди бытовых отходов нашли тело новорожденного мальчика. Было видно, что ребенок родился здоровым и жизнеспособным. Кто мог с ним такое сделать? И, главное, зачем? (подробнее)

ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ

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13 декабря на внеочередной сессии городской думы Ижевска депутаты приняли решение, что рост тарифов в 2019 году не должен превысить 7,7%. Повышение пройдет в два этапа, с 1 января 2019 года из-за роста НДС с 18 до 20% - на 1,7%. И с 1 июля – до 6% - это предельное повышение. (подробнее)

УТРОМ – СЛЕСАРЬ, НОЧЬЮ – КОЖЕВНИК

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Четыре года назад слесарь из Донецкой области Димитрий Гмыря даже не знал о существовании Ижевска. И не представлял, что его руки, привыкшие обрабатывать металл, возьмутся за податливую кожу. Весной 2014-го года восток Украины охватила война. На третий день бомбежки Дима забрал жену с трехмесячным сыном и уехал из своего города в никуда. Про Ижевск услышали в дороге. Туда направлялся один из их попутчиков. Так семья оказалась в Удмуртии. (подробнее)

«ИЖЕВСКАЯ ВИНТОВКА-2018»

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С 26 по 29 декабря в Ижевске пройдут уже 49-е соревнования «Ижевская винтовка», в рамках которых состоятся Чемпионат России и 3 этап Кубка России по биатлону. Нас ждет большой спортивный праздник со звездами, призами, концертами и, естественно, захватывающим зрелищем. «Комсомолка» рассказывает, кто примет участие в соревнованиях и что ждет зрителей. (подробнее)

РОССИЙСКИЙ БИАТЛОН СНОВА В АДУ

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Сборная России по биатлону снова под ударом. Австрийская полиция в среду провела обыски в расположении сборной России в Хохфильцене по подозрению в нарушение антидопинговых правил на чемпионата мира 2017. Скоро будут допрашивать биатлонистов, а по законам Австрии за допинг могут дать 3 года года. (подробнее)