2018-12-13T11:27:55+03:00
Общество

Итоги недели в Ижевске: новогодний сюрприз от властей, спасение провалившихся под лед рыбаков и выбор лучшего преображения

«Комсомолка» подготовила традиционный обзор новостей
Анастасия Волкова
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Минувшая неделя выдалась по-настоящему насыщенной! Рассказываем вам о самых главных событиях первой недели декабря.

КОРОТКИЕ НОВОСТИ:

Удмуртия не сможет снизить госдолг к 2020 году

Удмуртия попала в список ТОП-5 путешествий на выходные

Власти Ижевска и Удмуртии готовят для жителей новогодний сюрприз

Дворник-художник из Ижевска будет рисовать снежные картины на пруду

В Татарстане спасли двух рыбаков из Удмуртии, чей снегоход провалился под лед

ПОДРОБНЫЕ НОВОСТИ:

Туктамышева вошла в кураж, а Загитова должна держать себя в руках

ФОТО: Артем КИЛЬКИН/rbbtoday

ФОТО: Артем КИЛЬКИН/rbbtoday

Вместе со специалистом разбираемся в перспективах спортсменок из Удмуртии, которые выступают в финале Гран-при.

«Золотой» орел на дне и плавучий митинг

ФОТО: Архив

ФОТО: Архив

Сто лет назад, 8 декабря 1918 года, с башни главного корпуса Ижевского оружейного завода большевики сбросили двуглавого орла - символ царской власти. Его заменило советское красное знамя, а орла якобы утопили в пруду в 1919 году. С тех пор он будоражит умы кладоискателей, так как, по одной из версий, орел был если и не золотым, то как минимум позолоченным. «Комсомолка» выяснила, какие еще истории связаны с главным водоемом Ижевска.

Верните мой 2008

ФОТО: Личный архив

ФОТО: Личный архив

В Ижевске запустилось голосование конкурса «Я 10 лет спустя!», где читатели выберут лучшее, по их мнению, преображение длиною в 10 лет. Участник, набравший максимальное количество «лайков», получит главный приз - сертификат номиналом 2500 рублей в салон красоты. Помните, победа одного из кандидатов зависит только от вас! Голосовать здесь.

Когда ребенку нужен невролог?

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Часто родитель может даже не заметить неврологические нарушения состояния ребенка. Поводом для обращения к врачу является даже частый плач малыша, проявление беспокойства, плохой сон, возбудимость, отсутствие эмоций, частая головная боль и быстрая усталость. Консультация и осмотр врача также необходимы, если у ребенка наблюдается моторная, речевая или психическая задержка развития (подробнее).

Квартира или загородный дом?

ФОТО: Архив

ФОТО: Архив

24 ноября жители Ижевска получили возможность взглянуть на квартиры в новостройках и дома в загородных поселках глазами жильцов: «Комсомольская правда»-Ижевск» провела финальный в этом году тур по новостройкам и загородным поселкам. Виртуальная экскурсия доступна по ссылке.

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