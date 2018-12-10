2018-12-13T11:27:55+03:00
Общество

Утро в Ижевске: итоги финала Гран-при, чемпионат по хоккею на валенках и Александр Бречалов в «Единой России»

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Доброе утро, Ижевск! На календаре 10 декабря, понедельник. Сегодня будет небольшой снег, температура -3...-5 градусов. «Комсомолка» желает всем хорошего дня! А пока вы собираетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:

- «Золотой» орел на дне и плавучий митинг: самые интересные факты и мифы из истории Ижевского пруда. «Комсомолка» вспомнила, какие истории связаны с главным водоемом города (подробнее)

- В Ижевске больше трех дней ищут мужчину, страдающего психическим заболеванием (подробнее)

- «Комсомолка» узнала, какая погода ждет ижевчан на предстоящей неделе - с 10 по 16 декабря (подробнее)

- Алина Загитова: «Я рада, что смогла собраться после своей ошибки и откатать программу» (подробнее)

- До Нового года еще три недели, а эксперты уже начали считать, кто сколько потратит во время предстоящих праздников (подробнее)

- Ученые спорят, почему погода сошла с ума и что именно нас ждет (подробнее)

Далее с подробностями:

Фигуристки Алина Загитова и Елизавета Туктамышева заняли призовые места в финале Гран-при

Фото: Архив

Фото: Архив

9 декабря в Канаде завершился заключительный турнир серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне 2018-2019 годов (продолжение)

В Ижевске пройдут отборочные игры чемпионата по хоккею на валенках

Фото: Архив

Фото: Архив

22 декабря во всех районах Ижевска пройдут отборочные игры городского чемпионата по хоккею на валенках, сообщает пресс-служба Ижевска (продолжение)

Глава Удмуртии стал членом партии «Единая Россия»

Фото: Архив

Фото: Архив

8 декабря глава Удмуртии Александр Бречалов стал новым членом партии «Единая Россия». Документ ему лично вручил лидер политического объединения Дмитрий Медведев (продолжение)

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