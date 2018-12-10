Утро в Ижевске: итоги финала Гран-при, чемпионат по хоккею на валенках и Александр Бречалов в "Единой России"
Доброе утро, Ижевск! На календаре 10 декабря, понедельник. Сегодня будет небольшой снег, температура -3...-5 градусов. «Комсомолка» желает всем хорошего дня! А пока вы собираетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:
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Далее с подробностями:
Фигуристки Алина Загитова и Елизавета Туктамышева заняли призовые места в финале Гран-при
Фото: Архив
9 декабря, в Канаде завершился заключительный турнир серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне 2018-2019 годов(продолжение)
В Ижевске пройдут отборочные игры чемпионата по хоккею на валенках:
Фото: Архив
22 декабря во всех районах Ижевска пройдут отборочные игры городского чемпионата по хоккею на валенках, сообщает пресс-служба Ижевска(продолжение)
Глава Удмуртии стал членом партии «Единая Россия»:
Фото: Архив
8 декабря глава Удмуртии Александр Бречалов стал новым членом партии «Единая Россия». Документ ему лично вручил лидер политического объединения Дмитрий Медведев(продолжение)
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