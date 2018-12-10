Новый год 2019 в Ижевске: 5 способов, как нескучно провести новогодние праздники

В гости к Бабе Яге

В деревне Котловке в гости вас ждет Баба Яга и ее друзья в своей сказочной резиденции. Она готовит театральное представление, хороводы вокруг елочки с Дедом Морозом, Снегурочкой и не только. Еще Яга научит вашего ребенка мастерить новогодний оберег.

Где: д. Котловка, Граховский р-н

Тел.: 89641846907

Цена билета: детский 300 руб., взрослый 400 руб.

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На упряжке с хаски

Если по пути вам встретится д. Жеребенки, не проезжайте мимо. Только там с 28 по 30 декабря вы сможете пообщаться с дружелюбными собаками хаски, покататься с ними в упряжке, сделать с пушистыми красивые фотографии, проникнуться легендами севера, и даже попить чай в настоящей юрте. Еще в питомнике есть сельскохозяйственные животные (свинья, козочки, барашки), которым можно привезти угощение и покормить их с рук.

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Где: д. Жеребенки, Завьяловский р-н

Тел.: 89199026391

Цена: 350 руб. (детям до 5 лет бесплатно)

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По следам охотника Удугучи

Набирающий популярность квест «По следам охотника Удугучи» будет интересен не только детям, но и взрослым. Вы сможете познакомиться с достопримечательностями села Удугучин, а именно с вековыми тополями, талыми ключами и, конечно, с храмом Александра Невского, который является культурным наследием Удмуртской Республики. Охотник Удугуча научит детей, как правильно вести себя в лесу, распознавать следы лесных животных и даже стрелять из лука.

Где: с. Удугучин, Увинский р-н

Тел.: 89524001436

Цена: 100 руб.

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Знакомство с героем удмуртских сказок

В Игринском районе распахнет двери своей избы герой удмуртских сказок Лопшо Педунь. Он познакомит вас со своим родословным деревом. Также вы сможете посетить Центр удмуртской культуры, поучаствовать в интерактивной программе «В Новый год с Лопшо Педунем», посетить музей «Эграпужыос», сделать вместе с ребенком новогодний сувенир, водить хороводы с Дедом Морозом. А еще вы попробуете блюда удмуртской национальной кухни.

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Где: д. Сундур, Игринский р-н

Тел.: 8 (34134) 4-36-63\

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Зимние забавы в Лудорвае

Известный музей-заповедник «Лудорвай» вновь готовит новогоднюю программу. 23 декабря и 4 января вы можете всей семьей поехать на зимние забавы в Лудорвай. В 13:00 вас встретят сказочные герои. Вместе с ними можно будет украсить елочку и поводить вокруг нее хороводы. В музее-заповеднике также можно будет покататься на деревенском катке на пруду, потанцевать флешмоб с Дедом Морозом и Снегурочкой, сделать своими руками волшебный сувенир.

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Где: музей-заповедник «Лудорвай»

Тел.: 8 (3412) 56-93-37

Цена: 100 руб.

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