2018-12-19T09:12:17+03:00
Общество

Новогодние истории из Ижевска: Дед Мороз подарил 7-летней малышке с небно-глоточной недостаточностью сертификат на операцию

Как прошла встреча маленькой Ульяны и новогоднего волшебника, узнала «Комсомолка»
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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3 декабря Удмуртию посетил Дед Мороз из Великого Устюга. За два дня своего пребывания в Ижевске зимний волшебник посетил ижевский детский дом и зажег елку в зоопарке. А еще - подарил 7-летней малышке из Ижевска сертификат на операцию. Подробности выяснила «Комсомолка».

НЕОЖИДАННАЯ ПОМОЩЬ

Маленькая Ульяна всегда была обычным ребенком, радовала маму и папу. Но в 2,5 года врачи шокировали родителей малышки, сказав, что девочка инвалид. У Ульяны в небе была расщелина (деформация становления челюстно-лицевой области, – прим. ред.). Девочке поставили диагноз «небно-глоточная недостаточность». Еремины начали ходить по врачам, сделали 4 операции, но болезнь не отступала. На очереди была 5 операция, в Москве. Там Ереминым посоветовали обратиться в благотворительный фонд.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

- Я отправила заявку, и мне перезвонили! Мы с мужем поначалу не поверили, думали, что это «развод», но когда звонок повторился, я уже не сомневалась! Сказали, что к нам приедет Дед Мороз и вручит сертификат на операцию, - рассказывает мама девочки Светлана.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

СБЫВШАЯСЯ МЕЧТА

О том, что в гости заглянет сам Дед Мороз, родители не сказали ни Ульяне, ни ее младшему брату. К визиту дедушки, однако, семья подготовилась: дома нарядили елку, испекли вкусный торт. Вместе с новогодним волшебником приехала и съемочная группа - путешествие Деда Мороза проходило в рамках всероссийской акции, при поддержке телекомпании НТВ.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

– Дети у нас не очень любят, когда много народу, да еще и незнакомого. Они застеснялись и камер, и самого Дедушку, – говорит Светлана. – Кстати, после того, как съемочная группа уехала, дочка сказала, что это же был обычный дядя, а не Дед Мороз, – смеется Светлана. – Несмотря ни на что, хочется сказать спасибо Дедушке Морозу и съемочной группе канала НТВ за все! Здоровье дочери для нас главное. Мы верим, что благодаря последней операции наша девочка наконец-то сможет нормально говорить.

Решающая операция ждет Ульяну уже в январе 2019 года.

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