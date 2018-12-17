2018-12-17T12:30:35+03:00
Авто

Фоторепортаж: ижевчанам показали, как делают автомобиль Lada Vesta

И назвали имя лучшего сотрудника Ижевского автозавода
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: пресс-служба главы и правительства УРФото: пресс-служба главы и правительства УР

В субботу, 15 декабря, на Ижевском автозаводе прошел День открытых дверей. Все желающие могли своими глазами увидеть, как собираются известные автомобили Lada Vesta. Можно было не только прогуляться около конвейера, но и посетить Музей истории предприятия, попробовать себя на интерактивных площадках.

- В 2015 году, я думаю, многие помнят из вас, совместными усилиями коллективов АВТОВАЗ и LADA Ижевск мы запустили модель LADA Vesta. Сегодня это действительный лидер продаж на отечественном рынке. И в этом ваша несомненная заслуга, заслуга вашего коллектива, - рассказал исполнительный вице-президент по финансам ПАО «АВТОВАЗ» Алексей Бобров.

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Кстати, на празднике назвали имя лучшего рабочего завода. Им стал наладчик холодноштамповочного оборудования прессового производства Иван Овсянников. В качестве приза он получил машину LADA Vesta.

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

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