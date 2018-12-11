Утро в Ижевске: пробные квитанции за вывоз мусора, новогодняя подсветка в трамваях и выговоры членам республиканского правительства

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 11 декабря, вторник. В городе сегодня будет облачно, без осадков. Днем до -4 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Из Ижевска в Москву впервые отправился двухэтажный поезд (подробнее)

В Удмуртии в пожаре погибли два человека (подробнее)

Предпринимателя из Удмуртии подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (подробнее)

В Удмуртии автомобиль «ДАФ» с полуприцепом насмерть сбил женщину (подробнее)

В Удмуртии Артему Богданову изменили меру пресечения в суде (подробнее)

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ОБЪЯВИЛ ВЫГОВОРЫ

Александр Бречалов объявил выговоры членам республиканского правительства. Это произошло из-за выявленных неточностей в заполненных декларациях. Об этом он сообщил на аппаратном совещании 10 декабря (подробнее).

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НОВЫЙ ГОД БЛИЗКО!

В Ижевске с каждым днем все больше и больше появляется ощущение приближающегося праздника. Вот и некоторые трамваи включили наружную подсветку. Включать гирлянды на трамвае стало традицией, которая существует уже несколько лет (подробнее).

Фото: пресс-служба "ИжГЭТ"

СНЕСУТ?

В Удмуртии власти приняли решение снести долгострои в Хохряках и возвести новые объекты для решения проблемы 159 обманутых дольщиков. Об этом сообщил председатель правительства республики Ярослав Семенов 10 декабря на аппаратном совещании (подробнее)

Фото: Мария Хафизова

ПРОБНЫЕ КВИТАНЦИИ

В Ижевске начали рассылать пробные платежки за вывоз мусора. В квитанции будет отдельная строка «обращение с ТКО», пробную платежку оплачивать не нужно. Эта мера нужна для того, чтобы сверить данные. Поэтому жители должны внимательно проверить, правильно ли указано количество зарегистрированных человек и площадь жилья (подробнее)