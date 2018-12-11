«Клиника года - 2018»: В Удмуртии подвели итоги конкурса от «Комсомолки»

6 декабря мы подвели итоги республиканского конкурса «Клиника года». Напомним, что несколько месяцев жители республики выбирали любимого врача и больницу, которой больше всего доверяют, голосуя на сайте izh.kp.ru (18+). За звание лучшего из лучших сражались поликлиники и многопрофильные центры, медицинские лаборатории и санатории. Подводим итоги проекта!

ФОТО: Архив

В этом году в конкурсе приняли участие 32 медицинских учреждения, которые были представлены в 12 номинациях. Некоторые из заявившихся больниц (например, глазная клиника «Мона Лиза», санаторий-профилакторий «Сосновый» и другие) были участниками и даже победителями прошлогоднего проекта «Клиника года». Несмотря на это, борьба развернулась нешуточная: несколько недель пациенты голосовали за учреждения, которые считали лучшими. Ситуация менялась буквально каждую минуту.

Выбирая лучших

Нешуточная борьба развернулась и в голосовании за лучшего доктора. Если в прошлом году в конкурсе от «Комсомолки» приняли участие более 100 человек, то в этом году число участников перешагнуло отметку в 250. Терапевты и педиатры, хирурги и нейрохирурги, гастроэнтерологи и эндоскописты - специалисты 15 категорий «боролись» за звание лучшего, народного врача. Пациенты с готовностью поддержали любимых докторов, голосуя на сайте «Комсомолки». Поддержал народных врачей и генеральный партнер проекта - ПАО Сбербанк.

ФОТО: Архив

- Каждый пациент знает, как сложно найти своего врача. Мы мечтаем найти доктора не только по профессии, но и по призванию, - отметил заместитель управляющего удмуртским отделением Сбербанка Герман Бадягин. - Конкурс «Клиника года» как раз позволяет отметить лучших в своем деле. Нам это близко - ПАО Сбербанк всегда старается искать тех, кто подходит к своему делу, к своей профессии максимально усердно. А потому мы с удовольствием поддержали конкурс.

Во время торжественного награждения Герман Бадягин вручил награду стоматологу Лилии Ивановой. Именно этот врач собрала больше всего голосов от пациентов - за нее проголосовали более 1500 раз!

Спасибо, доктор!

Еще одним партнером проекта стала Корпорация «Центр». Компания также решила отметить врачей, которые получили больше всего благодарностей и голосов от жителей Удмуртии.

- Специалист клиники, врач-терапевт Терехов Александр Павлович, собрал во время конкурса больше всего благодарностей от пациентов. А врачи «Медицеи» собрали больше всего наград в голосовании «Народный врач», - отметил генеральный директор Корпорации «Центр» Роман Гайдуков. - От лица многотысячной аудитории Корпорации «Центр» благодарю вас за профессионализм и отношение к вашему делу!

ЗНАЙ!

Фото: Сергей Грачев

«Клиника года» - это конкурс, который проводится «Комсомольской правдой» между медицинскими учреждениями. Впервые его провели в Санкт-Петербурге в 2014 году. С тех пор он охватил самые крупные города страны: Москву, Казань, Челябинск и другие. В 2017 году он впервые прошел и в Ижевске.

ПОБЕДИТЕЛИ НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Клиника года - 2018!

В номинации «Лучшее стационарное отделение» победило БУЗ УР «Республиканский клинико-диагностический центр МЗ УР».

В номинации «Лучшая поликлиника» победило БУЗ УР «Сарапульская районная больница».

В номинации «Лучший многопрофильный центр» победил центр семейной заботы «Медицея».

В номинации «Лучшая стоматология» победила сеть стоматологий «Феличе».

В номинации «Лучшая детская клиника» победило детское отделение неврологии и рефлексотерапии «РЕАЦЕНТР».

В номинации «Лучший санаторий» победил санаторий-профилакторий «Строитель».

В номинации «Лучшая офтальмология» победила глазная клиника «Мона Лиза».

В номинации «Лучший центр МРТ диагностики» победил МРТ-центр «Верум».

В номинации «Лучшая медицинская лаборатория» победила медицинская лаборатория «ХРС».

В номинации «Лучшая травматология» победил центр травматологии и ортопедии «Юнимед».

В номинации «Лучший реабилитационный центр» победил реабилитационный центр «Апрель».

В номинации «Лучший центр оказания экстренной помощи» победила частная скорая медицинская помощь «Быстромед».

«Народный врач - 2018»

ФОТО: Архив

В номинации «Лучший рентгенолог» победил Мамонов Александр Сергеевич

В номинации «Лучший эндокринолог» победила Бадамшина Татьяна Валентиновна

В номинации «Лучший эндоскопист» победил Третьяков Евгений Васильевич

В номинации «Лучший гастроэнтеролог» победила Баканова Наталья Валерьевна

В номинации «Лучший нейрохирург» победил Воробьев Алексей Анатольевич

В номинации «Лучший врач по диагностике и лечению бесплодия» победила Шестакова Ольга Васильевна

В номинации «Лучший гинеколог» победила Кузнецова Елена Петровна

В номинации «Лучший педиатр» победила Петракова Ирина Адольфовна

В номинации «Лучший оториноларинголог» победила Сиразеева Юлия Владимировна

В номинации «Лучший стоматолог» победила Иванова Лилия Аркадьевна

В номинации «Лучший офтальмолог» победила Шитова Наталья Борисовна

В номинации «Лучший травматолог-ортопед» победил Каримов Ильгам Рауилович

В номинации «Лучший невролог» победила Сухова Дарья Владиславовна

В номинации «Лучший хирург» победил Стерхов Андрей Валерьевич

В номинации «Лучший терапевт» победила Тронина Ольга Васильевна

ПАРА СЛОВ О ДОСТУПНОСТИ

ФОТО: Архив

Но клиники оценивали не только пациенты - отдельной номинацией стала «Доступность медицинской помощи». Участников оценило независимое жюри из области здравоохранения. В него вошли представители Правительства и Минздрава Удмуртии, территориального фонда обязательного медицинского страхования, общественной палаты Ижевска, ведущих государственных и частных клиник и другие. Учитывался каждый аспект работы клиник: общение с пациентами, вклад в развитие медицины, использование современных технологий и новых методов лечения, программы, разработанные для отдельных категорий пациентов и многое другое.

Диализный центр ООО «ФРЕЗЕНИУС НЕФРОКЕА» получил награду за доступность уникального оборудования для ижевчан.

БУЗ УР «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИКОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЗ УР» получило награду за доступность уникальных операций для жителей Удмуртии.

«ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ УРОЛОГИИ И ХИРУРГИИ» получил награду за доступность комплексных услуг по реабилитации для жителей республики.

Реабилитационный центр «АПРЕЛЬ» получил награду за доступность комплексных услуг по реабилитации для жителей республики.

БУЗ УР «САРАПУЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» получило награду за доступность комплексной медицинской помощи для жителей Сарапульского района.

БУЗ УР «ПЕРВАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» получило награду за доступность уникальных нейрохирургических операций для жителей республики.

Центр медицинской заботы «МЕДИЦЕЯ» получил награду за комплексное оказание медицинских услуг от диагностики до оперативного лечения с соблюдением высоких стандартов сервиса.

Сеть частных клиник «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ» получила награду за победу в номинации «Клиника года-2018» по охвату территории республиканского конкурса клиник.

Медицинский центр «АКСИОН» получил награду за доступность комплекса медицинских услуг в одном месте.

Многопрофильная клиника «ЛИЧНЫЙ ДОКТОР» (г. Воткинск) получила награду за доступность комплексной медицинской помощи для жителей Воткинского района.

Семейная клиника «ЦЕНТР РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ» получила награду за доступность уникальной медицинской помощи в области репродуктивного здоровья для жителей республики.

Стоматологическая поликлиника «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР» получила награду за доступность оперативной медицинской помощи в стоматологии.

Стоматологический салон «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» получил награду за доступность комплексных стоматологических услуг.

Детская клиника «АИСТЕНОК» получила награду за доступность экспертной медицинской помощи детям ЭКО.

«РЕАЦЕНТР ИЖЕВСКИЙ» получил награду за доступность уникальных медицинских услуг для лечения детей.

Санаторий-профилакторий «СОСНОВЫЙ» получил награду за доступность санаторного лечения для ижевчан.

Санаторий-профилакторий «СТРОИТЕЛЬ» получил награду за доступность комплексного санаторного лечения для лиц с ограниченными возможностями.

Санаторий «ВАРЗИ-ЯТЧИ» получил награду за доступность комплексного санаторно-курортного лечения для жителей республики.

Санаторий для детей «ИЗУМРУДНЫЙ» получил награду за доступность комплексных санаторных программ для детей.

Центр зрения «ОКО» получил награду за доступность медицинской помощи в области офтальмологии для жителей республики.

Глазная клиника «МОНА ЛИЗА» получила награду за доступность высокотехнологичной медицинской помощи в области офтальмологии.

Центр МРТ-диагностики «ВЕРУМ» получил награду за доступность высокотехнологичных диагностических исследований для жителей республики.

Лечебно-диагностический центр «МИБС–ИЖЕВСК» получил награду за доступность высокотехнологичных диагностических исследований для жителей республики.

Центр неотложной помощи «БЫСТРОМЕД» получил награду за обеспечение жителям Ижевска неотложной помощи на дому.

Центр травматологии и ортопедии «ЮНИМЕД» получил награду за доступность медицинской помощи в травматологии.

СКАЗАНО!

Участники и эксперты о проекте «Клиника года-2018»

Анастасия Власова, директор медиагруппы «Центр»:

- Медицина - это огромная ответственность. Наверное, больше ни в одной отрасли каждый шаг специалиста не оценивается с такой пристальностью. Еще недавно в Удмуртии не было ни профессиональных конкурсов, ни единых критериев, по которым можно было бы оценить работу клиник. Год назад мы сделали первый шаг в этом направлении и запустили конкурс «Клиника года» от «Комсомольской правды». Тогда в нем приняли участие более 100 врачей и 60 больниц. И нам очень приятно, что в этом году, когда мы вновь запустили конкурс, к участию заявились клиники не только Ижевска, но и Воткинска, и Сарапула. Конкурс стал республиканским, и это здорово! А врачей на номинации стали предлагать сами пациенты. И в этом году в конкурсе приняли участие более 250 врачей республики. Искренне поздравляю всех награжденных! Спасибо всем участникам проекта за открытость и смелость, и конечно, низкий поклон за ваш ежедневный труд!

Игорь Титов, министр здравоохранения Удмуртии:

- Мы поддерживаем конкурс «Клиника года» от «Комсомольской правды» уже второй год и считаем, что он необходим - он помогает выявить те медицинские учреждения, которым действительно доверяет население, отметить и поблагодарить врачей. Очень приятно, что в 2018-м проект стал республиканским, вдвойне приятнее, что среди победителей - государственные поликлиники. Надеемся, в следующем году их число увеличится.

Владимир Ли, заведующий отделением экстренных рентгенохирургических методов диагностики и лечения БУЗ УР «Республиканский клинико-диагностический центр МЗ УР»:

- Наше отделение стало победителем в номинации «Лучшее стационарное отделение». Спасибо жителям Удмуртии за высокую оценку нашего труда. Ежедневно сотрудники отделения выполняют высокотехнологичные операции, спасают жизни людей, а жизнь человека и есть самое ценное для общества, для России. Также хочу сказать слова благодарности организаторам конкурса и Министерству здравоохранения Удмуртии. Мы впервые участвовали в конкурсе и надеемся повторить наш успех в последующем.

Анна Бушкова, представитель диализного центра «Фрезениус Нефрокеа»:

- Несмотря на то, что мы участвовали в первый раз, думаю, что это станет для нас традицией. Мне очень понравилось и мероприятие, и сам проект.

Юлия Сиразеева, победитель в номинации «Лучший оториноларинголог»:

- В прошлом году я не принимала участие в конкурсе, но мероприятие интересное и думаю, что в следующем году обязательно заявлюсь снова. Я не знала, что меня номинировали на конкурс - об этом мне сообщили пациенты. Очень приятно, что я выиграла, несмотря на то, что не просила никого проголосовать за меня. Спасибо всем - и организаторам, и пациентам, которые мне доверились!

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