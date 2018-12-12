Новый год – 2019 в Ижевске: что подарить коллегам и друзьям и как не прогадать с сюрпризом?

Под Новый год подарки ждет каждый. В преддверии главного праздника хочется порадовать всех, но как не прогадать с сюрпризом и преподнести что-то действительно уникальное?

«Комсомолка» отправилась на «Новогоднюю ярмарку мастеров» в ТРК «Петровский» и выбрала семь беспроигрышных вариантов.

Для тех, кому важны традиции

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Возможно, именно набор ёлочных игрушек, стилизованных под винтаж, положит начало семейной традиции, и они будут передаваться из поколения в поколение. Огромные белые шары со скромным рисунком, нанесённым с помощью техники «декупаж», - хороший подарок для любителей рождественского декора «как раньше».

Нина, участница «Ярмарки мастеров»:

- В основе - обычные пластмассовые шары, которые я покрываю акриловой краской, а потом с помощью техники декупажа наношу рисунки. Каждый рисунок в наборе уникален, я сама свожу в программе несколько изображений, чтобы получился желаемый результат.

Цена от 250 рублей

Для коллеги

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Преподнести коллеге бутерброд с икрой или целый ящик мандаринов? Легко, если это ароматное мыло ручной работы. Натуральный продукт с составом, который можно подобрать индивидуально, порадует каждого. Будет это коробка с мандаринами, украшенная шишками и новогодней бумагой, или ведёрко с «мыльными сладостями» и символом года - выбирать только вам. Кстати, мыльные мандарины пахнут настоящими мандаринами, а бутерброды с икрой - ароматным горячим хлебом.

Мария, участница «Ярмарки мастеров»:

- В мыло добавлено миндальное масло - оно насыщает кожу витаминами E и F, увлажняет, нормализует функцию сальных желёз, предотвращает расширение пор. Для мыла в виде мандаринок я даже заказала специальные наклейки с надписью «Марокко», чтобы ещё больше были похожи на настоящие и добавляли атмосферности.

Цена от 200 рублей

Для сладкоежек

Фото: Сергей Грачев

Раньше родители или Дед Мороз дарили сладкие подарки в картонных коробках, а сейчас пришло время серьёзных, но ещё более вкусных презентов. Леденцами и шоколадными конфетами теперь никого не удивишь. А вот деревянный ящик с целым набором шоколадок, сладкой шоколадно-ореховой пастой, орехами, завёрнутыми в «заснеженные» цветы конфетами точно никого не оставит равнодушным. При желании можно вариацию с одной свободной ячейкой, заготовленной под шампанское. Ещё одна фишка - оформление. Наполненный шишками, еловыми ветками, мандаринами и сверкающей бумагой ящик точно вам ещё пригодится.

Наталья, участница «Ярмарки мастеров»:

- Наполнение в ящиках самое разное, на все продукты я имею сертификацию и у всех сохраняю фабричную упаковку. Шоколад украшаю стильной крафтовой бумагой и композицией из елочных веточек, орехов и леденца, как принято в Европе, а с подарочными ящиками полёт фантазии самый большой: от мандаринов до заснеженных шишек. Кстати, наполнение вы можете выбрать сами.

Цена от 250 рублей

Для серьёзных и деловых

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Вещь из класса «мне нужна такая штука, но я никак не соберусь её купить». От красивого кошелька, который привлечёт ещё больше денег, точно никто не откажется, особенно тот, кто давно хочет заменить огромный «лопатник» на плоский и компактный кошелёк из натуральной кожи. Главное преимущество — он точно поместится в карман брюк и при этом не выпадет из него. Весомым поводом для покупки может стать и разнообразие цветов: от классического чёрного для строгого и стильного мужчины до красного для яркой девушки.

Елена, участница «Ярмарки мастеров»:

- Уже 20 лет мы изготавливаем изделия из кожи: от портмоне до сумок. Кожа только самая качественная, привезённая из Кировской области, а делаем только вручную. Хит продаж каждый Новый год - красные кошельки. Считается, что они привлекают больше денег.

Цена от 500 рублей

Для неотразимых в любой ситуации

Фото: Сергей Грачев

Идеальный вариант подарка - тёплые варежки, связанные своими руками. А у кого времени на рукоделие нет, выход только один - купить аксессуар у мастерицы. Выполнены варежки из чистой шерсти методом валяния, поэтому изделие тонкое, элегантное, но при этом теплее, чем любые магазинные. А еще они могут легко сделать образ серьёзным или, наоборот, игривым - достаточно наколоть шерстяные броши с совами.

Наталья, участница «Ярмарки мастеров»:

- Изначально эти варежки гигантские - больше тех, что получаются, в несколько раз. А потом, когда применяется техника валяния, они становятся подходящими для любой женской ручки.

Цена от 1300 рублей

Для модной штучки

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Для таких женщин нужно оставить в стороне посуду, наборы с гелями для душа и тёплые носки. Она точно без ума от украшений - им есть место как в повседневном гардеробе, так и в праздничных образах. Серьги и браслеты из натуральных камней: дерзкие и нежные, с бликами жаркого пламени или отблеском водной глади, манящие и всегда остающиеся в тренде. Классно? Конечно же. И такие украшения точно не будут пылиться в шкатулках.

Ирина, участница «Ярмарки мастеров»:

- Я не просто делаю украшение, но и знаю, какое подойдёт именно вам: например, гранат и бычий глаз идеальны для поддержки энергии и иммунитета в пасмурную и холодную зимнюю погоду. Каждый камень выбираю и обрабатываю сама, сама придумываю дизайн украшений - точно такие же вы точно нигде не найдёте.

Цена от 1500 рублей

Для игривых и маленьких

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Каждый ребёнок грезит о домашнем животном, но представьте реакцию родителей, если вы придёте с таким подарком. Мягкая игрушка - универсальный подарок и отличный бюджетный вариант, который поднимет настроение и детям, и взрослым. Котёнок связан вручную из специальных ниток, которые позволяют игрушке быть пушистой и приятной.

Ольга, участница «Ярмарки мастеров»:

- Дети без ума от маленьких и больших вязаных котят. Такие игрушки, во-первых, уникальны - их дизайн я придумываю сама. Во-вторых, с ними безопасно и приятно играть. Такая игрушка подойдёт даже взрослому - будет радовать глаз, стоя на полке.

Цена от 350 рублей

Выбрать подарки для родных и близких можно на «Новогодней ярмарке мастеров», которая пройдёт в ТРК «Петровский» 21, 22, 23, 28, 29 и 30 декабря. Мастера представят свои работы с 10:00 до 20:00.

А если вы боитесь ошибиться с выбором или у вас совсем нет времени выбирать подарки - подарочная карта ТРК «Петровский» станет лучшим подарком. Ваши близкие смогут выбрать подарки самостоятельно: в расположении у них - 200 отделов, где можно купить практически все - от настольной игры до путёвки в солнечные страны. Пополнить карту можно на любую сумму: раз - и ваш подарок уже готов!

ЧТО ЕЩЁ ЖДЁТ ИЖЕВЧАН В ТРК «ПЕТРОВСКИЙ»?

- С 2 по 30 декабря, каждую пятницу и все выходные - «Новогодняя ярмарка мастеров». Вас ждут новогодние сувениры, дизайнерские украшения, авторские куклы, мягкие игрушки. Подарки на любой вкус;

- По выходным 15, 16 и 22, 23 декабря будет работать почта «Деда Мороза». С 12:00 до 17:00 приходите на специальную новогоднюю площадку на -1 этаже, выберите открытку с пожеланием, заполните ее и вложите в почтовый ящик. Всё это абсолютно бесплатно!

- 15, 16 и 22 декабря будут организованы бесплатные мастер-классы для детей. Научитесь вместе делать новогодние игрушки, чтобы украсить ёлку.

- Ехать до Деда Мороза далеко? А вот и нет. С 27 по 31 декабря Дед Мороз и Снегурочка в ТРК «ПЕТРОВСКИЙ» будут угощать детей сладостями.

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