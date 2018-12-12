Утро в Ижевске: пропавший в Свердловской области ижевчанин, программа реабилитации детей с ДЦП и «заразная» онкология
Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 12 декабря. За окном -7, днем ожидается повышение температуры до -6. По данным Яндекс.Погода сегодня ижевчан ждет небольшой снег.
«Комсомолка» желает читателям хорошего дня и отличного продолжения рабочей недели. А пока вы настраиваетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:
Житель Ижевска пропал в Свердловской области
Предприниматели из Удмуртии разработали программу реабилитации для детей с ДЦП
В Удмуртии в окончательном виде приняли бюджет на 2019 год
Ижевская фигуристка Алина Загитова попала в десятку популярных людей по запросам в «Яндексе»
Очевидец пожара в районе Строитель в Ижевске: «Стучал во все квартиры, чтобы предупредить людей»
Далее с подробностями:
Кто стал народным врачом и какой больнице больше всего доверяют жители республики?
ФОТО: АРХИВ
6 декабря мы подвели итоги республиканского конкурса «Клиника года». Напомним, что несколько месяцев жители республики выбирали любимого врача и больницу, которой больше всего доверяют, голосуя на сайте izh.kp.ru (18+). За звание лучшего из лучших сражались поликлиники и многопрофильные центры, медицинские лаборатории и санатории. Подводим итоги проекта!
Дед Мороз и Снегурочка на… мотоцикле
ФОТО: Антон Башкиров. vk.com/hexus7
Вот уже пять лет мотосообщество Ижевска дарит жителям города новогоднее настроение, усаживая Дедушку Мороза на мотоцикл Иж, раздавая конфеты и устраивая елки для ребят. «Комсомолка» начинает цикл праздничных историй, рассказывая про добрые поступки, которые совершают жители перед Новым годом (подробнее).
Выгодно ли платить по счетчикам?
ФОТО: АРХИВ
Часто ижевчане задаются вопросом, как же выгоднее оплачивать коммунальные услуги: по счетчику или по нормативу? А некоторые порой забывают подавать показания приборов учета в установленные сроки, а потом замечают, что по «среднему» им платить было бы выгоднее. Предусмотрен ли штраф для таких потребителей? И кому в итоге выгодны счетчики, а кому – нормативы? (подробнее).
«Заразная» онкология
ФОТО: Александра РОГОЗА
Средневековье наступило в отдельно взятом подъезде на юго-западе Москвы. Против больных раком детей взбунтовались жители в 17-этажке на улице Миклухо-Маклая. Не иначе, почитатели Геннадия Малахова с его капустным листом как панацеей от всех опасных болезней. Старшая по подъезду Елена Аллина направила в Роспотребнадзор и несколько городских служб коллективное заявление, в котором требует выселить раковых больных по причине их «заразности» (подробнее).
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