Председатель правления ПАО «Т Плюс» Денис Паслер: «Энергетика в Удмуртии сейчас начала развиваться быстрыми темпами»

Председатель правления ПАО «Т Плюс» Денис Паслер подвел итоги работы в 2018 году в рамках пресс-конференции, состоявшейся 11 декабря. Мероприятие объединило все филиалы компании.

Первоочередные проблемы

Основными предметами обсуждения стали особенности реализации концессионных соглашений в регионах России. Много внимания уделили новым инициативам, в том числе альтернативной энергетике, и возникающим при эксплуатации теплового оборудования проблемам.

- Для всех регионов характерна высокая изношенность инфраструктуры теплосетей, относящихся к муниципальной собственности - отметил председатель правления. - Концессионное соглашение в большинстве данных случаев явилось бы наилучшим выходом из сложившейся ситуации.

Задолженность по оплате со стороны потребителей тепловой энергии также явилась одной из основных проблем, характерных для всех регионов.

Конкурс на модернизацию

В 2019 году ПАО «Т Плюс» будет участвовать в конкурсах на модернизацию энергообъектов по договорам о предоставлении мощности (ДПМ). Согласно постановлению правительства России, всего четыре филиала организации подходят по всем критериям, необходимым для участия, и Удмуртский вошел в это число, наряду с Пермским, Самарским и Свердловским. На территории Удмуртии компания планирует реконструкцию Ижевской ТЭЦ-2.

По информации директора Удмуртского филиала «Т Плюс» Дмитрия Разумова, обновление ТЭЦ-2 планируется в два этапа и оценивается в 11 млрд рублей. Решение внутри компании об участии в первом этапе уже принято - вслучае победы данного проекта в конкурсе ДПМ-2 в 2019 году, около 5,4 млрд.рублей будут направлены на внедрение нового генерирующего оборудования станции, которое будет смонтировано в период до 2023 года. Энергетики также обсуждают вопрос участия на втором этапе, на период с 2023 по 2025 год. Дмитрий Разумов напомнил, что ТЭЦ-2 для Удмуртии является крупнейшим производителем электроэнергии и обеспечивает две трети всех тепловых нагрузок Ижевска.

Фото: Сергей Грачев

Инициативы и инвестиции

По словам Дениса Паслера, «Т Плюс» уже реализует в Удмуртии целый комплекс энергоэффективных проектов.

- Это один из тех регионов, которые осознанно разбираются с инфраструктурными проблемами, - говорит председатель правления. - Энергетика Удмуртии сейчас начала развиваться быстрыми темпами. Глава региона Александр Владимирович Бречалов уверен, что все имеющиеся проблемы решаемы.

Один из самых успешных проектов – концессионное соглашение по теплосетям, заключенное в Ижевске 3 года назад. Председатель правления «Т Плюс» в частности уточнил, что за счет механизма концессии количество отказов системы теплоснабжения ежегодно снижается на 20-30 процентов, соответственно сокращаются потери и повышается надежность инфраструктуры.

В числе важных проектов компании по Ижевску также - автоматизация центральных тепловых пунктов (ЦТП) и масштабная программа по установке приборов учета на системе теплоснабжения города, которая рассчитана на 2018-2019 гг.

Директор ООО «Удмуртские коммунальные системы» Ярослав Балобанов отметил:

- В 2018 году проведена работа по установке приборов учета на теплосетях – она охватила 222 точки на сетевом имуществе. Также в разработке 3160 клиентских точек, из них на 2000 объектов уже установлены приборы учета.

Фото: Сергей Грачев

По свидетельству регионального руководства «Т Плюс», программа системы учета позволит обеспечить эффективный контроль работы системы теплоснабжения и уменьшить разногласия с потребителями.

- Приборы устанавливается не за счет жителей, а за счет средств компании, это исключительно инвестиционная программа, - пояснил директор Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс» Дмитрий Разумов. - Ее цель - повысить качество и прозрачность услуг теплоснабжения для потребителя, сократить время реагирования на отказы оборудования и теплосетей. Любой житель города может обратиться в офис компании и уточнить, установлен ли в его доме прибор учета. Эта информация доступна.

Общая стоимость этой программы составляет около 230 млн рублей. В «Т Плюс» признают, что в краткосрочной перспективе данные вложения не окупаются, однако они увеличивают надежность системы теплоснабжения и являются залогом комфорта жителей. Если же говорить о долгосрочных перспективах (10 и более лет), то экономия энергии и средств будет весьма значительной.

Еще одну перспективу по развитию системы теплоснабжения в Ижевске компания «Т Плюс» связывает с концессионным соглашением №2. Оно касается имущества 25 муниципальных котельных и 100 км теплосетей к ним. На данном этапе они обслуживаются ООО «УКС» по договору аренды. Концессия необходима, чтобы модернизировать котельные, КПД которых остается достаточно низким при высоком уровне тепловых потерь и износа оборудования. По предварительной оценке, стоимость инвестиционных мероприятий по второй концессии составит более 500 млн рублей до 2032 года.

Проблемы

- Одна из серьезных проблем – препятствие со стороны управляющих компаний установке приборов учета, - рассказал Денис Детинкин, директор Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». - На сегодняшний день нами установлены приборы учета на 2000 точек, к 600 объектам не предоставлен доступ. В первую очередь, это городская управляющая компания и ряд других.. Энергетики уже вышли с заявлением в суд на действия одной из управляющих компаний, получили положительное решение и надеются, что этот прецедент поможет решить проблему.

Общая для всех регионов проблема задолженностей также сильно затрудняет работу компании. Для каждого региона «Т Плюс» старается подобрать наиболее эффективный механизм их погашения, но ситуация, к сожалению, продолжает оставаться напряженной. В Удмуртии на данный момент общая задолженность по оплате энергоресурсов достигла 4,5 млрд рублей, из которых 1,5 млрд приходится на долги управляющих компаний. В числе крупных неплательщиков по-прежнему фигурируют ООО «Городская управляющая компания», УК «Жилфонд», УК «Кама».

По словам директора Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Дениса Детинкина, наиболее острая ситуация с управляющими компаниями, которые являются посредниками между поставщиками ресурсов и жителями. К примеру «Городская управляющая компания» в Ижевске, которая накопила уже свыше 100 млн рублей долгов за энергоресурсы и полностью прекратила выплаты по счетам. Энергетики реализуют весь комплекс мер по взысканию задолженности, в том числе, инициирование уголовных дел в отношении руководителей управляющих компаний.

При этом Денис Детинкин отметил, что Администрация Ижевска выполняет договорённости в части решения вопросов с долгами бюджетных организаций. «У нас есть согласованный график, где-то они проваливали его […], но в ноябре всё что должны были раньше оплатить – догнали... Мы с неплохой тенденцией закрываем задолженности муниципальных учреждений Ижевска» - сказал директор энергосбытовой компании.

Удмуртия в пример

По словам Дениса Паслера, концессия – «товар штучный», однако ее введение может выражаться в значительном экономическом и техническом совершенствовании процессов энергопотребления. Удмуртию он называет неоспоримым свидетельством, того, что концессия – это работоспособный механизм.

- В Удмуртии все настроено так, что пример можно показывать не только всем нашим филиалам, но и вообще всей стране, - признается председатель правления ПАО «Т Плюс».