2018-12-18T13:08:59+03:00
Общество

Утро в Ижевске: госпитализация Туктамышевой, предъявление обвинения биатлонистам в Австрии и спасение двух школьниц

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Доброе утро, Ижевск! На календаре 13 декабря, четверг. Сегодня будет небольшой снег, температура -4...-6 градусов. «Комсомолка» желает всем хорошего дня! А пока вы собираетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:

- В Ижевске перекроют дорогу на улице Союзная (продолжение).

- На телеканале НТВ вышел выпуск о путешествии Деда Мороза в Ижевск (продолжение).

- Елизавета Туктамышева госпитализирована (продолжение).

- В Удмуртии быстрое реагирование полиции помогло найти двух школьниц (продолжение).

- Житель Удмуртии ответит за то, что не пропустил машину «Скорой помощи» (продолжение).

- Премию «Признание» получили 11 человек (продолжение).

- Врач из Ижевска оказался в числе тех, кому полиция Австрии предъявила обвинение в нарушении антидопингового законодательства (продолжение).

- В зоопарке Ижевска появились патагонские мары (продолжение).

Далее с подробностями:

109 раз переносили заседания

109 раз переносили заседания

109 раз переносили заседания

Бывший вице-спикер гордумы Ижевска Василий Шаталов больше трех лет находится под следствием. Он обвиняется в мошенничестве. Дело уже даже передали в суд, но заседания не могут пройти. А не так давно он записал видеообращение, где рассказал о жестоком отношении со стороны сотрудников УФСИН (продолжение).

Ижевск новогодний!

Ижевск новогодний!

Ижевск новогодний!

Ижевск активно готовится к Новому году! Предлагаем вам посмотреть атмосферные фото украшенных улиц (продолжение).

В мир эльфов и драконов

В мир эльфов и драконов

В мир эльфов и драконов

Группа «Эпидемия» выступила в Ижевске с новой метал-оперой. Как прошел концерт и почему музыканты считают наш город лучшим, выяснила «Комсомолка» (продолжение).

«Я 10 лет назад»

Продолжение конкурса

Продолжение конкурса

В Ижевске идет голосование конкурса «Я 10 лет спустя!», где читатели выберут лучшее, по их мнению, преображение. Участник, набравший максимальное количество «лайков», получит главный приз - сертификат номиналом 2500 рублей в салон красоты (продолжение).

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