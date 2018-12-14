2018-12-14T16:00:31+03:00
Общество

Подарки, рабочий кабинет и награды: самые яркие экспонаты выставки, посвященной первому Президенту Удмуртии

Мы собрали 13 фото с выставки «Под личную ответственность»
Валерия ШАНЬГИНА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В декабре завершила свою работу выставка «Под личную ответственность», посвященная Александру Волкову. Экспозиция работала полтора месяца – посетители могли увидеть личные вещи первого Президента Удмуртии, побывать в его рабочем кабинете, воссозданном специально для выставки и изучить архивные видеозаписи. Большая часть экспонатов до этого нигде не выставлялась – родные Александра Александровича передали его личные вещи специально для выставки.

Диана Антонова, научный сотрудник Национального музея Удмуртии им. К. Герда, автор выставки:

«Среди экспонатов были личные вещи первого Президента Удмуртии. Например, костюм с государственными и церковными наградами, удостоверение Президента Удмуртской Республики 2000 года за подписью Президента Российской Федерации Владимира Путина и многие другие».

Для тех, кто не успел побывать на выставке, мы собрали несколько фото экспозиции.

Представленные в экспозиции вещи семья Александра Волкова передала музею лишь на время работы выставки. Вероятно, больше их ижевчане нигде не увидят.

Именно так выглядел рабочий кабинет Александра Александровича – та же лампа, то же кресло, та же расстановка на столе. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Именно так выглядел рабочий кабинет Александра Александровича – та же лампа, то же кресло, та же расстановка на столе.Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Это реальный планинг Александра Волкова, который он заполнял в 2001 году. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Это реальный планинг Александра Волкова, который он заполнял в 2001 году.Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Удостоверение Президента Удмуртской Республики Александра Волкова, подписанное Владимиром Путиным, от 25 октября 2000 года. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Удостоверение Президента Удмуртской Республики Александра Волкова, подписанное Владимиром Путиным, от 25 октября 2000 года.Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Выставка отразила историю региона за последние 25 лет глазами Александра Волкова. Своими воспоминаниями об этих годах поделились единомышленники и соратники президента Юрий Питкевич, Алексей Прасолов, Александр Ушаков, Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин и многие другие – их интервью можно было послушать у специальной стойки

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

На выставке представили множество сувениров,врученных Александру Волкову: здесь и символ Зоопарка, и декоративные вазы, национальные костюмы, подарочное оружие, сувениры и многое другое.

Биографию Александра Волкова и его воспоминания разместили на отдельных стендах. Такие расположились по всему периметру выставочного зала. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Биографию Александра Волкова и его воспоминания разместили на отдельных стендах. Такие расположились по всему периметру выставочного зала.Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Диплом доктора экономических наук Александра Александровича. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Диплом доктора экономических наук Александра Александровича.Фото: Сергей ГРАЧЕВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

С именем Александра Волкова связаны важнейшие для республики события: восстановление Свято-Михайловского собора, открытие зоопарка и цирка, возрождение Ижевского автозавода. «Комсомолка» рассказывает, как менялась республика, словами соратников Александра Александровича.

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Конференция физиков РАН сняла негласное табу с высоких разведений
12 декабря в Институте общей физики им. А. М. Прохорова Российской академии наук прошла общероссийская конференция «Физика водных растворов», на которой специалисты-физики обсудили текущее состояние исследований в этой области
Новости 24
Жители Удмуртии могут совершать переводы и погашать кредиты в салонах связи
В Удмуртии сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который был в федеральном розыске
В Удмуртии бывший полицейский насмерть сбил велосипедиста
В Удмуртии специалисты мобильного медицинского комплекса осмотрели более 1300 детей
В Удмуртии вырос спрос на минипигов
В Ижевске пройдет донорская акция
«Скажи спасибо маме»: в Удмуртии подвели итоги конкурса от «Комсомолки»
В Удмуртии на дорожную спецтехнику установят светодиодный комплекс
В Удмуртии откроется детский сад, который оснащен всеми современными технологиями
В Ижевске вынесли приговор сотруднице турфирмы, которая обманула около 40 клиентов
В Ижевске задержали подозреваемого в распространении порнографического видео
В Ижевске очередной ларек, в котором незаконно продавали алкоголь, снесли
В Ижевске на Центральной площади развернется ледовый театр
В Удмуртии направили в суд дело в отношении мужчины, который обвиняется в убийстве по неосторожности
В Ижевске отремонтируют более 600 км автодорог в ближайшие шесть лет
В зоопарке Ижевска пройдет прогулка с врачом на тему «Ты то, что ты ешь»
В Удмуртии суд вынес приговор наркоторговцам
В Ижевске на игре «Ижсталь» - «Химик» первое вбрасывание произвел Еж Егорыч
В Удмуртии состоялось открытие всероссийского Года театра
Книгу об истории лыжного спорта Удмуртии презентуют в Ижевске 19 декабря
Более миллиарда рублей сэкономила Удмуртия благодаря Региональному центру закупок
В Ижевске установят дорожные знаки на дорогах местного значения
В Удмуртии вынесли приговор мужчине, который изнасиловал 7-летнюю девочку
100-летие дошкольного образования отметили в Ижевске
Мобильный оператор Tele2 выступит партнером ежегодной премии «HR-бренд»
В Удмуртии задержали грабителя, который украл телефон у тренера
Фильм про моржа из зоопарка Ижевска получил награду за лучший сценарий