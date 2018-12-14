Подарки, рабочий кабинет и награды: самые яркие экспонаты выставки, посвященной первому Президенту Удмуртии

В декабре завершила свою работу выставка «Под личную ответственность», посвященная Александру Волкову. Экспозиция работала полтора месяца – посетители могли увидеть личные вещи первого Президента Удмуртии, побывать в его рабочем кабинете, воссозданном специально для выставки и изучить архивные видеозаписи. Большая часть экспонатов до этого нигде не выставлялась – родные Александра Александровича передали его личные вещи специально для выставки.

Диана Антонова, научный сотрудник Национального музея Удмуртии им. К. Герда, автор выставки:

«Среди экспонатов были личные вещи первого Президента Удмуртии. Например, костюм с государственными и церковными наградами, удостоверение Президента Удмуртской Республики 2000 года за подписью Президента Российской Федерации Владимира Путина и многие другие».

Для тех, кто не успел побывать на выставке, мы собрали несколько фото экспозиции.

Представленные в экспозиции вещи семья Александра Волкова передала музею лишь на время работы выставки. Вероятно, больше их ижевчане нигде не увидят.

Именно так выглядел рабочий кабинет Александра Александровича – та же лампа, то же кресло, та же расстановка на столе.Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Это реальный планинг Александра Волкова, который он заполнял в 2001 году.Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Удостоверение Президента Удмуртской Республики Александра Волкова, подписанное Владимиром Путиным, от 25 октября 2000 года.Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Фото: Сергей Грачев

Выставка отразила историю региона за последние 25 лет глазами Александра Волкова. Своими воспоминаниями об этих годах поделились единомышленники и соратники президента Юрий Питкевич, Алексей Прасолов, Александр Ушаков, Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин и многие другие – их интервью можно было послушать у специальной стойки

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

На выставке представили множество сувениров,врученных Александру Волкову: здесь и символ Зоопарка, и декоративные вазы, национальные костюмы, подарочное оружие, сувениры и многое другое.

Биографию Александра Волкова и его воспоминания разместили на отдельных стендах. Такие расположились по всему периметру выставочного зала.Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Диплом доктора экономических наук Александра Александровича.Фото: Сергей ГРАЧЕВ

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