Утро в Ижевске: состояние здоровья Елизаветы Туктамышевой, победа следж-хоккеистов и сошедшие с железнодорожных путей вагоны

Доброе утро, Ижевск! На календаре 17 декабря, понедельник. Сегодня будет небольшой снег, температура -3...-5 °С. «Комсомолка» желает всем хорошего дня! А пока вы собираетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:

- Очевидцы сообщают, что в Ижевске на Буммашевской сгорела квартира. Есть ли жертвы (подробнее)

- В Ижевске пройдет фестиваль «Открытая варежка». Что ждет гостей мероприятия (подробнее)

- Чудеса под Новый год! Альпинисты из Ижевска в костюмах Дедов Морозов поздравляют сирот (подробнее)

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Госпитализированная из-за пневмонии Елизавета Туктамышева рассказала о состоянии своего здоровья

Фото: Sportbox

Елизавета Туктамышева сообщила на своей странице в Instagram об улучшении состояния здоровья. Напомним, что спортсменку госпитализировали 12 декабря с воспалением легких (продолжение)

Новые спортивные победы! Команда из Удмуртии по следж-хоккею стала второй на домашнем «Кубке Калашникова»

Фото: Рамблер/новости

15 декабря в Ижевске состоялся финал первых международных соревнований по следж-хоккею «Кубок Калашникова». Хоккейный клуб «Удмуртия» заняла второе место в общем зачете (продолжение)

В Ижевском регионе ГЖД сошли с путей семь вагонов

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Движение поездов восстанавливали около 6 часов. Фото с ликвидации аварии уже на нашем сайте (продолжение)

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