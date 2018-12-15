Утро в Ижевске: состояние здоровья Елизаветы Туктамышевой, победа следж-хоккеистов и сошедшие с железнодорожных путей вагоны
Доброе утро, Ижевск! На календаре 17 декабря, понедельник. Сегодня будет небольшой снег, температура -3...-5 °С. «Комсомолка» желает всем хорошего дня! А пока вы собираетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:
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Далее с подробностями:
Госпитализированная из-за пневмонии Елизавета Туктамышева рассказала о состоянии своего здоровья
Фото: Sportbox
Елизавета Туктамышева сообщила на своей странице в Instagram об улучшении состояния здоровья. Напомним, что спортсменку госпитализировали 12 декабря с воспалением легких (продолжение)
Новые спортивные победы! Команда из Удмуртии по следж-хоккею стала второй на домашнем «Кубке Калашникова»
Фото: Рамблер/новости
15 декабря в Ижевске состоялся финал первых международных соревнований по следж-хоккею «Кубок Калашникова». Хоккейный клуб «Удмуртия» заняла второе место в общем зачете (продолжение)
В Ижевском регионе ГЖД сошли с путей семь вагонов
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
Движение поездов восстанавливали около 6 часов. Фото с ликвидации аварии уже на нашем сайте (продолжение)
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