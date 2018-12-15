2018-12-17T10:00:33+03:00
Общество

Утро в Ижевске: состояние здоровья Елизаветы Туктамышевой, победа следж-хоккеистов и сошедшие с железнодорожных путей вагоны

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Доброе утро, Ижевск! На календаре 17 декабря, понедельник. Сегодня будет небольшой снег, температура -3...-5 °С. «Комсомолка» желает всем хорошего дня! А пока вы собираетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:

- Очевидцы сообщают, что в Ижевске на Буммашевской сгорела квартира. Есть ли жертвы (подробнее)

- В Ижевске пройдет фестиваль «Открытая варежка». Что ждет гостей мероприятия (подробнее)

- Чудеса под Новый год! Альпинисты из Ижевска в костюмах Дедов Морозов поздравляют сирот (подробнее)

- Бывший депутат Дебесского района отправился в тюрьму за получение взятки (подробнее)

- В Ижевске мошенники двойным обманом выманили у пенсионерки сбережения (подробнее)

- Импортного алкоголя может не хватить на январские праздники (подробнее)

- Как работать без стрессов и избавить себя от множества проблем (подробнее)

Далее с подробностями:

Госпитализированная из-за пневмонии Елизавета Туктамышева рассказала о состоянии своего здоровья

Фото: Sportbox

Фото: Sportbox

Елизавета Туктамышева сообщила на своей странице в Instagram об улучшении состояния здоровья. Напомним, что спортсменку госпитализировали 12 декабря с воспалением легких (продолжение)

Новые спортивные победы! Команда из Удмуртии по следж-хоккею стала второй на домашнем «Кубке Калашникова»

Фото: Рамблер/новости

Фото: Рамблер/новости

15 декабря в Ижевске состоялся финал первых международных соревнований по следж-хоккею «Кубок Калашникова». Хоккейный клуб «Удмуртия» заняла второе место в общем зачете (продолжение)

В Ижевском регионе ГЖД сошли с путей семь вагонов

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Движение поездов восстанавливали около 6 часов. Фото с ликвидации аварии уже на нашем сайте (продолжение)

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