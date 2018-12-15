Итоги недели в Удмуртии: убийство новорожденного, выговор членам правительства и квитанции на вывоз мусора
НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ
- Глава Удмуртии объявил выговоры членам республиканского правительства (продолжение).
- Жители Удмуртии получат пробные квитанции за вывоз мусора (продолжение).
- В Ижевске откроют сразу два гипермаркета «Лента» в 2018 году (продолжение).
- Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева госпитализирована (продолжение).
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