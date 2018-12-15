2018-12-15T15:14:36+03:00
Общество

Итоги недели в Удмуртии: убийство новорожденного, выговор членам правительства и квитанции на вывоз мусора

«Комсомолка» подготовила традиционный обзор новостей
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Эдуард КариповФото: Эдуард Карипов
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НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Глава Удмуртии объявил выговоры членам республиканского правительства (продолжение).

- Жители Удмуртии получат пробные квитанции за вывоз мусора (продолжение).

- В Ижевске откроют сразу два гипермаркета «Лента» в 2018 году (продолжение).

- Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева госпитализирована (продолжение).

С ПОДРОБНОСТЯМИ

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Десять дней назад в Воткинске нашли тело новорожденного ребенка. Не так давно удалось установить его родителей. Мы собрали всю информацию, которая известна на данный момент о трагедии (продолжение).

"Нападение" УФСИНа

Страсти по Шаталову

Страсти по Шаталову

Бывший вице-спикер гордумы Ижевска Василий Шаталов больше трех лет находится под следствием. Он обвиняется в мошенничестве. Дело уже даже передали в суд, но заседания не могут пройти. А не так давно он записал видеообращение, где рассказал о жестоком отношении со стороны сотрудников УФСИН (продолжение).

Спортивный праздник

Ижевская винтовка-2018

Ижевская винтовка-2018

Совсем скоро в Ижевск съедутся звезды биатлона России! Пройдут соревнования «Ижевская винтовка-2018». Мы узнали программу праздника, как туда добраться и можно ли будет сфотографироваться с Антоном Шипулиным (продолжение).

Новогодний Ижевск

Трагедия в Воткинске

Трагедия в Воткинске

Ижевск активно готовится к Новому Году! Предлагаем вам посмотреть атмосферные фото украшенных улиц (продолжение).

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