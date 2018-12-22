Итоги недели в Удмуртии: утвержденный тариф на вывоз мусора, ЧП в одном из троллейбусов города и 25 мест, где купить живую елку

Эта неделя выдалась очень насыщенной! Расскажем вам о самых главных событиях минувших дней.

КОРОТКИЕ НОВОСТИ:

- Жителям Удмуртии предлагают выбрать оформление уличных ларьков и павильонов, подробнее читайте здесь

- Пенсионерка из Удмуртии "заминировала" пассажирский пригородный поезд(подробнее)

- В полиции рассказали, сколько было поймано пьяных водителей в Ижевске за 2018 год(подробнее)

- Традиционные зимние трековые гонки пройдут в Ижевске! Мы узнали стоимость билетов и где их можно купить(подробнее)

- Биатлонистка из Удмуртии Анастасия Кайшева одержала новую победу(подробнее)

- У ижевчан есть отличная возможность в новогодние праздники ездить на автобусе по сниженной цене, подробнее читайте здесь

- Жительница Набережных Челнов отсудила миллион рублей за смерть сына в колонии Удмуртии. Подробности дела

- Какая погода будет в Ижевске с 31 декабря на 1 января 2019 года?(подробнее)

- Мы выяснили, какие мероприятия будут для зрителей во время «Ижевской винтовки-2019». Из обязательного - горячий чай и теплая палатка(подробнее)

- Внимание! В новогодние праздники изменится расписание троллейбусов и трамваев Ижевска(подробнее)

Далее с подробностями:

Тариф на вывоз мусора в Удмуртии составит 98,48 рубля

Фото: Диля Ахмадишина

20 декабря, в четверг, на заседании комиссии по тарифному регулированию Удмуртии утвердили цену на вывоз мусора(продолжение)

Общественную палату Удмуртии полностью сформировали 20 декабря

Фото: Сегрей Грачев

В Общественную палату входят 48 человек, часть которых утверждает глава Удмуртии и госсовет. Также в формировании принимают участие общественные объединения(продолжение)

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова на первом месте после проката короткой программы на чемпионате России-2019

Фото: vk.com/alina_queen_of_ice

Соревнования начались в Саранске 20 декабря. Олимпийская чемпионка представила зрителям программу «Призрак Оперы» и чисто откатала ее(продолжение)

В одном из ижевских троллейбусов произошло ЧП, воспитатель детского сада забыл ребенка в общественном транспорте

Фото: Архив

Группа детей и воспитатель ехали из центра до остановки «Техучилище» на улице Дзержинского. После того, как троллейбус уехал, воспитатель поняла, что одной девочки нет(продолжение)

Администрация Ижевска опубликовали список мест, где можно купить живую елку

Фото: Архив

Елочные базары будут работать до 31 декабря. По словам продавцов, самый спрос на ели будет 22-23 декабря, в выходные(продолжение)