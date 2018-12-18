Утро в Ижевске: грядущие морозы, изменения в правилах поступления в вузы и ижевчанка в финале проекта «Синяя птица»
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 18 декабря, вторник. В городе сегодня будет небольшая облачность, без осадков. Днем до -10 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
В Удмуртии автолюбители выстроили елку из машин (подробнее)
Лыжники из Удмуртии заняли первые три места на вторых Российско-Китайских молодежных играх (подробнее)
Более двух тонн поддельного алкоголя изъяли в Удмуртии (подробнее)
«Всемирный день пельменя» и фестиваль «Быг-быг»: в Ижевске представили календарь событий на 2019 год (подробнее)
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ЗНАЙ НАШИХ!
Уроженка Ижевска Арина Петрова выступила на сцене конкурса «Синяя птица» (5+). В воскресенье, 16 декабря, по телеканалу «Россия-1» показали заключительный перед финалом выпуск проекта. Арина Петрова пела с Марией Исайкиной и Альбиной Толибовой, которая играла на гуслях. Они исполнили песню из кинофильма «Вам и не снилось» (подробнее)
Фото: скрин с экрана
ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗ – 2019
Недавно институты и университеты опубликовали изменения, которые ждут поступающих в 2019 году. Какие правила приема ждут студентов и на что стоит обратить внимание абитуриентам, разбиралась «Комсомолка» (подробнее)
Фото: архив КП
НОВОГОДНЕЕ ЧУДО
3 декабря Удмуртию посетил Дед Мороз из Великого Устюга. За два дня своего пребывания в Ижевске зимний волшебник посетил ижевский детский дом и зажег елку в зоопарке. А еще - подарил 7-летней малышке из Ижевска сертификат на операцию. Подробности выяснила «Комсомолка» (подробнее)
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ПОХОЛОДАЕТ
В Удмуртию придут морозы уже на этой неделе. Об этом сообщает сервис Яндекс погода. Смотрим прогноз погоды и одеваемся теплее! (подробнее)
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ПОВЫСИТЬ ПОКАЗАТЕЛИ
«Главное – повысить показатели отдела» - именно по этому принципу жили двое полицейских из Ижевска. Более трех лет правоохранители подстраивали преступления, а потом успешно их «раскрывали». И прежде, чем их задержали, законники разрушили жизни нескольких невинных человек. Что будет с их жертвами, выяснила «Комсомолка» (подробнее)
Фото: Сергей Грачев
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