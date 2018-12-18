Утро в Ижевске: грядущие морозы, изменения в правилах поступления в вузы и ижевчанка в финале проекта «Синяя птица»

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 18 декабря, вторник. В городе сегодня будет небольшая облачность, без осадков. Днем до -10 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

В Удмуртии автолюбители выстроили елку из машин (подробнее)

Лыжники из Удмуртии заняли первые три места на вторых Российско-Китайских молодежных играх (подробнее)

Более двух тонн поддельного алкоголя изъяли в Удмуртии (подробнее)

«Всемирный день пельменя» и фестиваль «Быг-быг»: в Ижевске представили календарь событий на 2019 год (подробнее)

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ЗНАЙ НАШИХ!

Уроженка Ижевска Арина Петрова выступила на сцене конкурса «Синяя птица» (5+). В воскресенье, 16 декабря, по телеканалу «Россия-1» показали заключительный перед финалом выпуск проекта. Арина Петрова пела с Марией Исайкиной и Альбиной Толибовой, которая играла на гуслях. Они исполнили песню из кинофильма «Вам и не снилось» (подробнее)

Фото: скрин с экрана

ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗ – 2019

Недавно институты и университеты опубликовали изменения, которые ждут поступающих в 2019 году. Какие правила приема ждут студентов и на что стоит обратить внимание абитуриентам, разбиралась «Комсомолка» (подробнее)

Фото: архив КП

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО

3 декабря Удмуртию посетил Дед Мороз из Великого Устюга. За два дня своего пребывания в Ижевске зимний волшебник посетил ижевский детский дом и зажег елку в зоопарке. А еще - подарил 7-летней малышке из Ижевска сертификат на операцию. Подробности выяснила «Комсомолка» (подробнее)

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ПОХОЛОДАЕТ

В Удмуртию придут морозы уже на этой неделе. Об этом сообщает сервис Яндекс погода. Смотрим прогноз погоды и одеваемся теплее! (подробнее)

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ПОВЫСИТЬ ПОКАЗАТЕЛИ

«Главное – повысить показатели отдела» - именно по этому принципу жили двое полицейских из Ижевска. Более трех лет правоохранители подстраивали преступления, а потом успешно их «раскрывали». И прежде, чем их задержали, законники разрушили жизни нескольких невинных человек. Что будет с их жертвами, выяснила «Комсомолка» (подробнее)

Фото: Сергей Грачев

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