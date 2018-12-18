Гололед на тротуарах и 144 ДТП за 3 дня: как Ижевск переживает зиму

«Хоть коньки не надевай!». Комментируя ситуацию на городских улицах, ижевчане не скрывают эмоций. И действительно, в выходные столбик термометра упал до -12 градусов, и тротуары покрылись ледяной коркой. На какие участки жители жалуются чаще всего, как город борется с проблемой и что творится на дорогах, рассказывает «Комсомолка».

БОРЬБА С ГОЛОЛЕДОМ

По данным опроса, который мы провели «ВКонтакте», более 31% опрошенных жителей этой зимой уже успели упасть. Однако где именно «опаснее всего» - определить нелегко. Кто-то жалуется на остановку «Корпорация «Центр» на улице Ворошилова, кто-то на улицу Петрова – на участке от торгового центра до остановки «4 микрорайон». Жалуются и на гололед около ТЦ «Парма» и ТЦ «Европа».

Фото: Сергей Грачев

Представители городской администрации утверждают – улицы ежедневно чистят от снега и льда, а тротуары и дороги посыпают песчано-соляной смесью и реагентами.

– Подрядные организации Ижевска применяют противогололедные материалы: химические (реагенты) и комбинированные (песчано-соляную смесь). Химические материалы применяется дозировкой 50 г на квадратный метр, а комбинированные – 200 г на квадратный метр. В сутки используется около 23 тонн противогололедных химических реагентов. На сегодняшний день, согласно заключенным контрактам, подрядные организации обеспечены противогололедными материалами, – рассказал главный инженер МКУ г. Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» Фирдаус Харисов.

Фото: Диля Ахмадишина

КУДА ОБРАТИТЬСЯ?

Напомним, что в случае неудовлетворительного исполнения подрядчиками работ по содержанию дорог, других территорий горожанам необходимо обращаться в следующие службы:

- Служба 072 города Ижевска, с городского телефона - 072, с мобильного - 998-072 (круглосуточно).

- МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства», телефон 78-72-78 (круглосуточно). Кроме этого, ижевчане могут направить свое обращение о нарушениях через сервис «Сделаем Ижевск лучше».

А ЧТО НА ДОРОГАХ?

Непросто и автомобилистам. По данным первого отдела УГИБДД МВД по Удмуртии, с 14 по 16 декабря в городе произошло 144 ДТП, из них 98 – столкновения, 26 – наезды на стоящий транспорт, 5 – наезды на пешеходов. Всего в авариях пострадали за эти дни 7 человек.

Фото: Диля Ахмадишина

В Госавтоинспекции на время гололедицы советуют автомобилистам воздержаться от дальних поездок, укомплектовать авто тросом для буксировки и лопатой, а также выбирать безопасную дистанцию и скоростной режим.

Тем временем, по данным Росгидрометцентра России в середине и конце недели в Ижевске ожидается небольшой снег. При этом ночные температуры дойдут до -17 градусов, а это значит, что ситуация на дорогах может обостриться.

КСТАТИ!

Сегодня днем, 18 декабря, на улицы города вышли 95 единиц спецтехники предприятий благоустройства.

Подрядными организациями запланированы:

- очистка от снега, сбор мусора на улицах центрального квадрата, в пер. Северный, подземных переходах на ул. 40 лет Победы, ул. Удмуртская, ул. М. Горького у собора Александра Невского;

- расчистка зон пешеходных переходов, тротуаров на улицах центрального квадрата, ул. Тимирязева, в пер. Профсоюзный, пер. Северный, в гор. Строителей, в районе Лесозавода;

- расчистка тротуаров на ул. Пушкинская, ул. Лихвинцева, ул. Базисная, ул. Майская, ул. К. Маркса, ул. Милиционная, ул. Бородина, ул. Телегина, ул. Новоажимова, в мкрн Горка, Сосновый бор;

- расчистка и расширение проезжей части на ул. Александровская, ул. Овражная, ул. Мира, ул. Мажарова, ул. Лесная, ул. Садовая, ул. К. Маркса, ул. Майская, ул. Щорса, ул. Смоленская, в мкрн Радужный, Новые парники, Липовая роща:

- вывоз снега на ул. Песочная, Воткинском шоссе.

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