«Вы позволяете нам жить, как нам нравится»: в Ижевске прошел душевный концерт группы Mgzavrebi

12 декабря, в ДК «Аксион» грузинская группа Mgzavrebi (название переводится как «пассажиры» или «путники») представили новый, уже седьмой, душевный альбом Geo. Наш город стал 18 по счету в концертном туре. Несмотря на это, музыканты по максимуму отдавали энергетику залу.

Грузинский гипноз

Фото: Андрей Бобылев

Mgzavrebi будто загипнотизировали зал, с первой секунды их появления на сцене стало понятно, что все участники группы любят свое дело и своего слушателя, а слушатель любит их. Каждая песня – это часть их жизни, и солист Гиги Дедаламазишвили рассказывал – с каким периодом и каким людьми связана каждая композиция.

Например, стих, легший в основу песни Ero, стал для Гиги пропускным билетом в мир актеров. Именно его он прочитал перед экзаменационной комиссией, и… на удивление своей мамы поступил в театральный вуз!

Актером в результате Дедаламазишвили не стал. Зато теперь вместе с остальными участниками коллектива радует поклонников выступлениями, которые проходят душа в душу.

Фото: Андрей Бобылев

Каждая нота, каждый звук гитары, клавишей, пандури (грузинский народный трёхструнный щипковый музыкальный инструмент типа лютни. – Прим. ред.) и флейты закрадывались в самые далекие уголки сердца и трогали до слез.

Русскоязычную «Просыпается заря» и вовсе пели всем залом, от этого она стала еще проникновеннее и создала особую атмосферу.

Фото: Андрей Бобылев

- Было очень душевно, искренне, проникновенно! Как будто не просто послушали замечательную музыку, а еще и пообщались с близким, дорогим сердцу другом! - поделились поклонники.

Ни одной песни о любви

Фото: Андрей Бобылев

Альбом Geo – это альбом про человека, который чувствует разное: от бесконечной любви и радости до меланхолии и боли. Человека, уже прожившего какую-то жизнь, и человека, который уже давно не ребенок. Это самая смелая и очень эмоциональная пластинка группы, на которой не оказалось, к удивлению, ни одной песни о любви.

В завершении концерта музыканты исполнили песню Geo. Прощаясь с залом, Гиги Дедаламазишвили заявил: - Так случилось, что нашей группе в этом году исполнилось 12 лет! Дело в том, что я ни одного дня в своей жизни не работал, мы живем, тем, что делаем музыку для вас. Вы позволяете нам с нашими друзьями жить жизнью, которая нам нравится. Писать песни, записывать их и исполнять для вас. Спасибо вам за это!

Но поклонники не хотели отпускать группу, и под крики «Еще! Хотим еще! Бис!», топот и аплодисменты на сцене появился Гуга Кублашвили с трехструнной пандури, а за ним и остальные музыканты подтянулись, чтобы исполнить финальную композицию.

Фото: Андрей Бобылев

Попрощаться все же пришлось, но, по заверениям самого коллектива, они вернутся в наш город очень скоро