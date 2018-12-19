Утро в Ижевске: переохлаждение кондуктора, новый председатель общественной палаты и афиша мероприятий на новогодние каникулы
Доброе утро, Ижевск! На календаре 19 декабря, среда. Сегодня будет небольшой снег, температура -12...-14 градусов, одеваемся теплее. «Комсомолка» желает всем хорошего дня! А пока вы собираетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:
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В Ижевске прокомментировали ситуацию с замерзшим кондуктором
Фото: Архив
В Ижевске опровергли переохлаждение кондуктора 41 автобуса. Не так давно в соцсети очевидец рассказал, что у кондуктора был очень нездоровый вид, после чего он упал в обморок (продолжение)
Председателем общественной палаты Ижевска стала директор медиагруппы «Центр» Анастасия Власова
Фото: Диля Ахмадишина
Во вторник, 18 декабря, в общественной палате Ижевска шестого созыва прошли выборы председателя. Им стала директор медиагруппы «Центр» Анастасия Власова. Отметим, что кандидатуру единогласно поддержали все члены палаты (продолжение)
Театральные представления, фестивали, файер-шоу и бесплатные концерты, которые ждут ижевчан с 27 декабря по 7 января
Фото: Архив
Насыщенную программу готовят в Ижевске к Новому году! Впервые мероприятия пройдут в течение всех январских каникул – ежедневно с 27 декабря по 7 января (продолжение)
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