Утро в Ижевске: переохлаждение кондуктора, новый председатель общественной палаты и афиша мероприятий на новогодние каникулы

Доброе утро, Ижевск! На календаре 19 декабря, среда. Сегодня будет небольшой снег, температура -12...-14 градусов, одеваемся теплее. «Комсомолка» желает всем хорошего дня! А пока вы собираетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:

- Что на самом деле произошло в поезде, из вагона которого выпала женщина и кто будет отвечать? (подробнее)

- ГИБДД по Ижевску выявили нарушения в работе маршрутных автобусов (подробнее)

- В Удмуртии при пожаре погибли трое взрослых и один ребенок, что же произошло (подробнее)

- В Ижевске 19 декабря перекроют участок улицы Красноармейская (подробнее)

- Ура! Мы подвели итоги конкурса «Я 10 лет спустя!» Поздравляем победителей! (подробнее)

- Гололедица на тротуарах Ижевска: как бороться со льдом? (подробнее)

- Коррупционный итог года: средняя взятка в России составляет 609 тысяч рублей (подробнее)

- Во что выгоднее вложить деньги в 2019 году (подробнее)

Далее с подробностями:

В Ижевске прокомментировали ситуацию с замерзшим кондуктором

Фото: Архив

В Ижевске опровергли переохлаждение кондуктора 41 автобуса. Не так давно в соцсети очевидец рассказал, что у кондуктора был очень нездоровый вид, после чего он упал в обморок (продолжение)

Председателем общественной палаты Ижевска стала директор медиагруппы «Центр» Анастасия Власова

Фото: Диля Ахмадишина

Во вторник, 18 декабря, в общественной палате Ижевска шестого созыва прошли выборы председателя. Им стала директор медиагруппы «Центр» Анастасия Власова. Отметим, что кандидатуру единогласно поддержали все члены палаты (продолжение)

Театральные представления, фестивали, файер-шоу и бесплатные концерты, которые ждут ижевчан с 27 декабря по 7 января

Фото: Архив

Насыщенную программу готовят в Ижевске к Новому году! Впервые мероприятия пройдут в течение всех январских каникул – ежедневно с 27 декабря по 7 января (продолжение)

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