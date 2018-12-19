Говядина и яйца подорожали, а гречка подешевела: как меняются цены на продукты в Ижевске перед Новым годом?

Новый год – дорогое удовольствие. Мы решили выяснить, какие продукты могут подорожать в Ижевске к праздникам, а какие, скорее всего, подскочат в цене в 2019 году.

ПОДОРОЖАЕТ К НОВОМУ ГОДУ

Прогноз от Татьяны Груздевой, кандидата экономических наук, доцента кафедры «Экономика, технология и управление коммерческой деятельностью» ИжГТУ

– Также в январе точно будет рост цен на фрукты, в особенности на цитрусовые, на шоколад, торты, шампанские напитки, колбасные изделия. Обычно в декабре на эти позиции нет повышения, – комментирует Татьяна.

Фото: архив редакции

*(средние цены на товар, а также прогнозируемые значения предоставлены экспертом, работающим в магазине).

ЧТО С ЯЙЦАМИ?

Ижевчане заметили - в декабре в магазинах заметно подорожали яйца. И действительно, по данным Росстата, в среднем, цены поднялись на 2,6%.

– Буквально за неделю в супермаркете около дома цены подняли с 49 до 79 рублей, – возмущается ижевчанка Ирина.

Подобную картину наблюдают и другие регионы. Например, в Красноярске яйца подорожали с 46 до 60 рублей, в Оренбургской области цена десятка подскочила с 46 рублей до 87, в Волгограде – с 62 до 90 рублей, в Курске – от 55 до 70 рублей.

Фото: Сергей Грачев

– Рост цен на куриное яйцо – это сезонное предновогоднее явление, – отмечают эксперты. –Это не предел - к концу года яйца могут еще немного подорожать, однако после новогодних праздников все придет в норму.

КАК МЕНЯЛИСЬ ЦЕНЫ ЗА ГОД?

Чтобы понять, что ждет нас дальше, проанализируем прошедший год**.

5 продуктов, которые подорожали больше всего:

– говядина – с 313,94* до 343,68 рубля за кг, +29,74 рубля;

– курятина охлажденная – с 114,32 до 133,63 рубля за кг, +19,31 рубля;

– вареная колбаса – с 297,60 до 316,38 рубля за кг, +18,78 рубля;

– свинина – с 240,44 до 256,64 рубля за кг, +16,20 рубля;

– масло сливочное – с 456,07 до 469,68 рубля за кг, +13,61 рубля;

5 продуктов, которые подорожали меньше всего:

– яблоки – +4,88 рубля;

– рис – +3,93 рубля;

– хлеб – +2,72 рубля.

– сосиски и сардельки – с 294,04 до 294,45 рубля за кг, +0,40 рубля;

– мука – с 25,64 до 26,73 рубля за кг, +1,90 рубля;

Не изменилось в цене:

– пастеризованное молоко – 44,09 рубля за литр

Подешевели:

– гречка – на 5,99 рубля (с 35,99 до 29,60 рубля за кг)

– сметана – с 165,47 до 163,73 рубля за кг, -1,73 рубля;

**С 25 декабря 2017 года по 3 ноября 2018 года. По данным Федеральной службы государственной статистики

ЧТО КУПИТЬ ЗАРАНЕЕ?

– Консервы – они хорошо хранятся до Нового года, а к самим праздникам цена на них может подняться.

– Шампанское – пока роста цен на него нет, но к Новому году будет

КАК МЕНЯЛАСЬ СТОИМОСТЬ НОВОГОДНЕГО НАБОРА?

В него входят: самолепные пельмени, два вида салатов («Оливье» и «Сельдь под шубой»), колбаса полукопченая, сыр твердый, сок, шоколадные конфеты, торт, яблоки и апельсины, шампанское и водка.

2014 год – 1 886 рублей

2015 год – 2 153 рубля

2016 год – 2 170 рублей

2017 год – 2 300 рублей

2018 год – 2 425 рублей*

*Для расчета использовались средние цены на продукты с сайта tsenomer.ru

КСТАТИ!

Лучше во время покупок расплачиваться наличными – так проще контролировать расходы.