2018-12-20T14:01:04+03:00
Общество

Новогодние истории из Удмуртии: Накануне праздника, мужчина помог на трассе женщине с ребенком, которая попала в ДТП

Благодаря Ивану она оказалась дома за 1,5 часа до полуночи
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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«Комсомолка» продолжает цикл прекрасных и добрых историй, в преддверии Нового года-2019. Сегодня мы расскажем о мужчине, который не прошел мимо женщины, которая оказалась в беде…на трассе 31 декабря 2017 года.

«СИДИТ ДЕВУШКА В ТОНКОМ СВИТЕРЕ И ПЛАЧЕТ»

Иван (настоящего имени герой попросил не называть – прим.ред.) 31 декабря должен был ехать со смены из Ижевска в Глазов. Примерно в 20.00 он выдвинулся в северную столицу, зная, что за пару часов доедет до дома и полночь уже будет встречать в кругу родных.

- Еду по почти пустой трассе и, после Якшур-Бодьи, краем глаза вижу, что сугроб на вираже сбит и в кювете что-то слабо светиться. Остановился, пошел смотреть, а там автомобиль «Ода» весь в снегу и еле «аварийка» моргает. Передние двери в снегу, открыть нельзя, лезу через задние и что вижу… Сидит девушка в тонком свитере и плачет, а на пассажирском сиденье ребенок пуховиком укрыт и спит, - рассказал радио «Адам» (12+) Иван.

Он достал лопату, откопал двери и посадил парочку к себе в машину. По пути выяснилось, что девушка в тот день уличила мужа в измене, собрала вещи, взяла ребенка и поехала в родным в Игру. Но эмоции были настолько сильны, что в итоге она остановилась на половине дороги и только плакала…так она просидела больше двух часов.

- Привез их на место, а на часах 22.40 вечера! За полчаса оказался дома и Новый год встретил в бане с мочалкой в курах. Но ничуть не жалею об этом! – рассказал Иван.

УСПЕЛИ ЗА ЧАС ДО БОЯ КУРАНТОВ

Но и это еще не конец истории. 3 января он приехал к своей родственнице на день рождения, как раз в поселок Игра.

- Так вот, сижу я и уплетаю торт, а на против сидит тетя и ее подруга, и рассказывает, как 31 декабря к ней младшая дочка приехала почти за час до боя курантов. И как ее и внучку какой-то парень из машины откопал, привез и был таков. Тогда чуть не подавился от услышанного, - рассказал Иван.

После этого мужчина не виделся, да и не слышал о той девушке. Собственно, историю эту тоже старался никому не рассказывать.

- Я так скажу - в этой жизни каждый герой. Просто каждая ситуация смотрится по-разному. Вот помогли перейти бабушке дорогу. Вроде ни чего особенного, а для нее ты стал героем. И так каждый день, - заключил Иван.

Если у вас есть добрые новогодние истории, с которыми хотите поделиться на страницах нашего сайта, пишите на почту red@mgcentr.ru с пометкой «Новый год».

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