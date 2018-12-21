2018-12-21T07:05:05+03:00
Общество

Утро в Ижевске: утверждение тарифа на вывоз мусора, итоги пресс-конференции Путина и начало ЧР по фигурному катанию

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Доброе утро, Ижевск! На календаре пятница, 21 декабря. Сегодня днем будет небольшой снег и -11...-13 градусов. А пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вспомнить самые важные новости минувшего дня:

- Причалы и теплоходы Ижевска передали АО «Летний сад» (продолжение).

- Что ждет зрителей на «Ижевской винтовке-2019» (продолжение).

- В новогодние праздники трамваи и троллейбусы будут ходить в Ижевске по специальному расписанию (продолжение).

- Глава Федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов прокомментировал допинговый скандал в Австрии (продолжение).

- Новым главой Ленинского района Ижевска стал Рамиль Гайнуллин (продолжение).

- Дениса Логинова согласовали на пост руководителя аппарата администрации Ижевска (продолжение).

- Депутаты гордумы Ижевска утвердили новую структуру администрации (продолжение).

- Утвердили тариф на вывоз мусора в Удмуртии (продолжение).

- Чемпионат России по фигурному катанию: где посмотреть выступления ижевчанки Алины Загитовой (продолжение).

Далее с подробностями:

О России под санкциями, русофобах в Киеве и женитьбе

Большая пресс-конференция Владимира Путина

Большая пресс-конференция Владимира Путина

Владимир Путин провел Большую пресс-конференцию. Почти четыре часа президент отвечал на вопросы наших и зарубежных журналистов (продолжение).

Добрые истории из Удмуртии

Спас девушку на трессе

Спас девушку на трессе

Накануне Нового года, мужчина помог на трассе женщине с ребенком, которая попала в ДТП. Мы продолжает публиковать прекрасные и добрые истории из Удмуртии (продолжение).

Испытание обуви зимой

Испытание для обуви

Испытание для обуви

А вы тоже замечали, что в период зимы обувь уничтожается гораздо быстрее? И называют причину - реагенты, которыми посыпают дороги. «Комсомолка» в Ижевске решила выяснить, правда ли это и принесла в жертву несколько пар зимней обуви (продолжение).

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