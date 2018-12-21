Утро в Ижевске: утверждение тарифа на вывоз мусора, итоги пресс-конференции Путина и начало ЧР по фигурному катанию
Доброе утро, Ижевск! На календаре пятница, 21 декабря. Сегодня днем будет небольшой снег и -11...-13 градусов. А пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вспомнить самые важные новости минувшего дня:
- Причалы и теплоходы Ижевска передали АО «Летний сад» (продолжение).
- Что ждет зрителей на «Ижевской винтовке-2019» (продолжение).
- В новогодние праздники трамваи и троллейбусы будут ходить в Ижевске по специальному расписанию (продолжение).
- Глава Федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов прокомментировал допинговый скандал в Австрии (продолжение).
- Новым главой Ленинского района Ижевска стал Рамиль Гайнуллин (продолжение).
- Дениса Логинова согласовали на пост руководителя аппарата администрации Ижевска (продолжение).
- Депутаты гордумы Ижевска утвердили новую структуру администрации (продолжение).
- Утвердили тариф на вывоз мусора в Удмуртии (продолжение).
- Чемпионат России по фигурному катанию: где посмотреть выступления ижевчанки Алины Загитовой (продолжение).
Далее с подробностями:
О России под санкциями, русофобах в Киеве и женитьбе
Большая пресс-конференция Владимира Путина
Владимир Путин провел Большую пресс-конференцию. Почти четыре часа президент отвечал на вопросы наших и зарубежных журналистов (продолжение).
Добрые истории из Удмуртии
Спас девушку на трессе
Накануне Нового года, мужчина помог на трассе женщине с ребенком, которая попала в ДТП. Мы продолжает публиковать прекрасные и добрые истории из Удмуртии (продолжение).
Испытание обуви зимой
Испытание для обуви
А вы тоже замечали, что в период зимы обувь уничтожается гораздо быстрее? И называют причину - реагенты, которыми посыпают дороги. «Комсомолка» в Ижевске решила выяснить, правда ли это и принесла в жертву несколько пар зимней обуви (продолжение).
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