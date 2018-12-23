Смертельное ДТП и пострадавшие дети: 5 самых страшных аварий прошедшей недели

СБИЛ НАСМЕРТЬ

.

14 декабря водитель автомобиля «АФ-474320» 34-летний мужчина сбил 63-летнюю женщину. От полученных травм пешеход погибла на месте. (подробнее)

ТРЕХЛЕТНИЙ ПОСТРАДАВШИЙ

.

В Удмуртии в результате столкновения с КамАЗом получил травмы трехлетний мальчик. Водитель автомобиля «Лада Калина», 33-летняя женщина, столкнулась с впереди движущимся КамАЗом. В результате ДТП пострадали пассажиры машины «Лада Калина» - 60-летняя женщина и трехлетний мальчик. (подробнее)

ДТП С «НИВОЙ»

.

17 декабря на улице Красноармейской произошло ДТП, в результате которого пострадала 7-летняя девочка. Водитель автомобиля «Нива Шевроле» 49-летняя женщина выезжала с прилегающей территории и столкнулась с автомобилем «Равон-Джентра», за рулем которого был мужчина 28 лет. (подробнее)

ДТП С ТРЕМЯ АВТОМОБИЛЯМИ

.

18 декабря на 38 километре автодороги Ижевск - Воткинск столкнулись автомобиль «Лифан», под управлением 40-летнего мужчины с грузовиком «Рено», за рулем которого был 35-летний мужчина, и автомобилем «Рено-Степвей» под управлением 29-летней девушки. Предварительная причина аварии – водитель автомобиля «Лифан» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате ДТП пострадали пассажиры машины «Лифан» - 39-летняя женщина и пятилетняя девочка, отмечается, что ребенок был пристегнут с помощью детского удерживающего устройства. (подробнее)

СБИЛ ЛОСЯ

.

18 декабря, на 8 километре автодороги Игра - Глазов 25-летний водитель машины «Митсубиси» сбил лося. В результате ДТП пострадали водитель и 23-летний пассажир «Митсубиси». Их отвезли в больницу. (подробнее)