Утро в Ижевске: предварительное слушание по делу экс-главы Удмуртии, задымление в детском саду и тренировки дворника-художника

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 25 декабря, вторник. В городе сегодня будет облачно, небольшой кратковременный снег. Днем до -10 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Мошенник из Удмуртии незаконно получил кредит в размере почти 3 миллиона рублей (подробнее)

50-летнему мужчине, который насильно удерживал ребенка в квартире в Удмуртии вынесли приговор (подробнее)

График выдачи пенсий в января 2019 года в Удмуртии изменится (подробнее)

У двух школ Ижевска в 2019 году появятся стадионы (подробнее)

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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

28 декабря, в пятницу, в Завьяловском районом суде Удмуртии пройдет предварительное слушание по уголовному делу бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева (подробнее)

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ТРЕНИРОВКИ

С 1 по 7 января 2019 года знаменитый дворник-художник из Ижевска будет радовать жителей огромными рисунками на пруду. При этом пользоваться он будет не только лопатой и метлой, для создания шедевров ему выделяют снегоход! В понедельник, 24 декабря, Семен Бухарин в первый раз сел за руль этой техники (подробнее)

Фото: Сергей Грачев

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ТАРИФ

На 2019 год в Удмуртии установили предельный тариф проезда по мосту через реки Кама и Буй. Постановление о предельном повышении тарифов выложили на сайте главы и правительства республики (подробнее)

Фото: Сергей Грачев

ЭВАКУИРОВАЛИ 216 ЧЕЛОВЕК

В детском саду №71 на улице Песочная, 4 в Ижевске произошло задымление элеткрощитовой. Из сада были эвакуированы 181 воспитанник и 35 сотрудников (подробнее)

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КАК ПОГОДКА?

Жителей Удмуртии в последнюю неделю уходящего года ожидает снежная погода. По данным сервиса Яндекс Погода, в понедельник, 24 декабря, будет слабая метель, на дорогах снежные заносы, температура воздуха днем -8…-10 градусов, ночью -13…-15 градусов (подробнее)