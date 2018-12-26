Фоторепортаж: Зимняя сказка в Удмуртии
17 фотографий, после просмотра которых захочется уехать к бабушке в деревню
Фото: MixMedia фото-видео Ижевск
Зима удивительно прекрасна и чиста! Особенно, когда колючий морозец окутает все вокруг, оставляя после себя потрясающие пейзажи. Фотографы Удмуртии не упускают шанса запечатлеть эту сказку.
Фото: Сергей Килин
Фото: Владимир Филиппов
Фото: Татьяна Соловьева
Фото: Исаков Александр
Фото: Сергей Килин
Фото: MixMedia фото-видео Ижевск
Фото: Иван Корепанов
Фото: Сергей Килин
Фото: MixMedia фото-видео Ижевск
Фото: Иван Корепанов
Фото: Евгений Логинов
Фото: Геннадий Васильев
Фото: Владимир Филиппов
Фото: Анатолий Шмыков
Фото: Геннадий Васильев
Фото: Анатолий Шмыков
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