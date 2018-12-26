2018-12-26T07:30:22+03:00
Общество

Фоторепортаж: Зимняя сказка в Удмуртии

17 фотографий, после просмотра которых захочется уехать к бабушке в деревню
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: MixMedia фото-видео ИжевскФото: MixMedia фото-видео Ижевск

Зима удивительно прекрасна и чиста! Особенно, когда колючий морозец окутает все вокруг, оставляя после себя потрясающие пейзажи. Фотографы Удмуртии не упускают шанса запечатлеть эту сказку.

Фото: Сергей Килин

Фото: Сергей Килин

Фото: Владимир Филиппов

Фото: Владимир Филиппов

Фото: Татьяна Соловьева

Фото: Татьяна Соловьева

Фото: Исаков Александр

Фото: Исаков Александр

Фото: Сергей Килин

Фото: Сергей Килин

Фото: MixMedia фото-видео Ижевск

Фото: MixMedia фото-видео Ижевск

Фото: Иван Корепанов

Фото: Иван Корепанов

Фото: Сергей Килин

Фото: Сергей Килин

Фото: MixMedia фото-видео Ижевск

Фото: MixMedia фото-видео Ижевск

Фото: Иван Корепанов

Фото: Иван Корепанов

Фото: Евгений Логинов

Фото: Евгений Логинов

Фото: Геннадий Васильев

Фото: Геннадий Васильев

Фото: Владимир Филиппов

Фото: Владимир Филиппов

Фото: Анатолий Шмыков

Фото: Анатолий Шмыков

Фото: Геннадий Васильев

Фото: Геннадий Васильев

Фото: Анатолий Шмыков

Фото: Анатолий Шмыков

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