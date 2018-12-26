Жизнь со свинкой: ижевчанка - хозяйка мини-пига рассказала, сколько стоит питомец и как за ним ухаживать

Вот уже почти 5 лет в семье Рябовых живет необычный, по меркам Ижевска, питомец - карликовая домашняя свинка Долина Санта Молл. «Комсомолка» заглянула в гости к хозяйке Доли Людмиле и выяснила, во сколько обошелся породистый питомец, как ухаживать за символом года и можно ли обучить свинку командам.

СОВСЕМ НЕ «МИНИ»

На проверку Доля оказалась куда крупнее, чем мы предполагали. Оказалось, что, несмотря на приставку «мини», карликовые свинки могут достигать внушительных размеров - средний вес взрослого стандартного мини-пига - 40-80 кило, а рост - до 70 см в холке!

Копыта у свинок стригут у ветеринаров под наркозом раз в несколько месяцев. Фото: личный архив

- Мы завели свинку 4,5 года назад. Как-то увидела мини-пигов по телевизору и поняла: «Хочу!» Заказала в специальном питомнике в Сергиевом Посаде, - рассказывает Людмила Рябова, которая в шутку называет себя «свиномамой». - Муж до последнего не верил, что я решусь. А когда свинку доставили поездом (отдельно еще оплатили доставку животного), понял, что никуда не деться. Тогда Доля весила 700 граммов. Заводчики пообещали, что она не вырастет больше 25 кг, но сейчас она весет 40 кг. Нам еще повезло - мини-пиги в этом возрасте порой достигают и 140 кг. А обычная свинья весила бы 350 кг.

Досье "КП"

Необычный питомец обошелся семье в 1000 долларов США - около 35 000 рублей.

«ХАРАКТЕР У СВИНОК СЛОЖНЫЙ»

Оказалось, несмотря на всю свою умилительность, мини-пиг - питомец очень непростой. Свинки пытаются выстроить иерархию: в семье определяют для себя вожака, а детей и гостей могут гонять и даже кусать. Зато самого главного, по их мнению, человека в семье любят с собачьей преданностью. Отгоняют от него других членов «стаи», ревнуют. Свинки любят приключения - могут вскрыть ламинат, открыть кухонный шкаф, перегрызть провода или устроить бардак. Поэтому оставлять их без присмотра не стоит.

- Наша Доля - приличная женщина, - смеется Людмила. - Ничего подобного себе не позволяет. Разве что у дочерей в комнатах может «порядок» навести. Даже грядки на прогулке не роет. А ягоды, например, смородину, не отрывает ветками, а аккуратно отщипывает по одной. Но у многих бывших домашних свинок только один путь, когда они подрастают - их продают на мясо. А сколько историй, когда пигов выбрасывают на улицы. Характер у них сложный, к детям близко не подпустишь. И люди, не выдерживая животное с такой тонкой душевной организацией, просто выкидывают его.

Те, кто заводит мини-пига в квартиру, часто застилают весь пол ковролином, иначе на топот жалуются соседи снизу. Фото: личный архив

Кстати, питается Доля два раза в день. Ест овсянку, гречку, овощи.

- Чтобы она не разжирела, мы посадили ее на пожизненную диету. Не даем сладкое и соленое. Но вообще, она может съесть все, - рассказывает Людмила. - Откроет любой шкаф, где пахнет едой. Поэтому на кухне все съестное лежит наверху. У свиней нет чувства насыщения. Они всегда хотят кушать. Но в Новый год под елку Дед Мороз обязательно кладет Доле французскую булку.

ДАЙ ЛАПУ!

Несмотря на сложный характер, свинки очень понятливые и легко поддаются дрессировке. Каждый день Доля гуляет вместе с собакой. Она знает несколько команд: «Сидеть», «Лежать», «Дай лапу», «Давай танцевать». Научилась выполнять их всего за два дня.

Фото: личный архив

Кстати, во время прогулок на мини-пига надевают жилетку. Есть в гардеробе свинки и пальто, и кофточки. Но одевается она с диким поросячьим визгом. Хотя особо при этом не сопротивляется.

Фото: личный архив