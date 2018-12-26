ИЭМЗ «Купол»: развиваясь во всех направлениях

В ходе идущего перевооружения Российской армии предприятия отечественного оборонно-промышленного комплекса эффектно продемонстрировали свои возможности по созданию и освоению в производстве новейших образцов вооружений и военной техники, по быстрому наращиванию объёмов их выпуска. Одним из крупных предприятий отечественного ВПК является Ижевский электромеханический завод «Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей»). Как предприятие справилось с выполнением заданий гособоронзаказа, какие перспективы ожидают завод в будущем? Об этом мы беседуем с генеральным директором АО «ИЭМЗ «Купол» Фанилом Газисовичем Зиятдиновым.

- Фанил Газисович, какие задачи выполнял завод по линии гособоронзаказа? Удалось ли выполнить его в 2018 году полностью? Приходится ли расширять производственные мощности «Купола» для выполнения ГОЗ?

- Государственный оборонный заказ на 2018 год включал в себя два типа наших изделий – ЗРК «Тор-М2» и его арктическую версию – ЗРК «Тор-М2ДТ». Все изделия произведены в обусловленном гособоронзаказом количестве и сданы заказчику в срок, и даже с частичным опережением сроков. Так же, как это было и в предыдущие годы. Особых потребностей в расширении производственных мощностей завод в настоящие время не испытывает – мощности были серьезно расширены в предыдущие годы. Под нужды гособоронзаказа на предприятии было проведено масштабное техническое перевооружение. В производственный процесс активно внедрялись новые технологии, а цеха несколько лет подряд насыщались самым современным оборудованием. Сегодня ИЭМЗ «Купол» представляет собой современное предприятие, способное выполнить любое задание государства.

- Основная спецпродукция «Купола» - ЗРК «Тор». Он стоит на вооружении более 30 лет. Ставится ли задача по модернизации ЗРК?

- Необходимо иметь в виду, что модернизация ЗРК «Тор» с самого создания комплекса велась и ведется непрерывно. ЗРК «Тор» был принят на вооружение в 1986 году, а уже в 1991-м в войска начались поставки модернизированной версии комплекса – «Тор-М1». В 90-е годы, по известным и понятным причинам, темпы модернизации серьезно замедлились. Но научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы велись и тогда. В последующие годы они заметно ускорились. В 2009 году на вооружение был принят «Тор» третьего поколения – ЗРК «Тор-М2У». А в 2016 году в войска поступили первые комплексы «Тор-М2» – четвертое поколение «Торов». По сравнению с первыми «Торами», возможности новой техники возросли в разы: если ЗРК «Тор» одновременно обстреливал одну цель, то «Тор-М2У» и «Тор-М2» (и их модификации) могут вести огонь сразу по четырём. У «Тор-М2» вдвое увеличен боекомплект. А разведывательные возможности возросли кратно – сегодня «Тор-М2» способен обнаружить и поразить цели в 10 раз меньшие, чем его «старший брат».

Работы по модернизации комплекса продолжаются и сегодня – у нас два десятка тем НИОКР. Развитие ЗРК малой дальности идёт в направлении дальнейшего повышения помехозащищенности, увеличения возможности поражения малоразмерных, с малой отражающей поверхностью, высокоскоростных воздушных целей, расширения зоны поражения, роста огневой производительности и разведывательных возможностей, снижения времени реакции, повышения автоматизации работы ЗРК, вплоть до его роботизации. В 2013 году завод стал головным предприятием не только по производству, но и по разработке ЗРК малой дальности семейства «Тор». Сегодня «Купол» не просто завод, а мощный научно-производственный комплекс.

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- Как сказываются западные санкции на заводе «Купол»? Выполняются ли сейчас экспортные контракты? Не ставят ли санкции под угрозу их выполнение?

- Следует разделять возможное влияние санкций на производственную и на экспортную деятельность предприятия. На производственную деятельность предприятия западные санкции не оказывают влияния, так как мы успешно решили задачу импортозамещения. Ранее завод получал определенную часть комплектующих с предприятий ближнего зарубежья. Сейчас все комплектующие для тех ЗРК, которые мы поставляем Российской армии, производятся только на предприятиях нашей страны. Для ЗРК, поставляемых на экспорт, могут быть использованы шасси, выбранные заказчиком, в том числе и иностранного производства. Но это уже не наши риски. Таким образом, влияние внешнеполитических факторов на производственную ситуации мы полностью исключили. Что касается влияния санкций на экспорт, то оно не является принципиальным. Дело в том, что страны, находящиеся под влиянием Запада, и ранее, без всяких санкций, покупали только то оружие, которое произведено в Европе и США. Те же страны, которые ведут независимую внешнюю политику, как и раньше выбирают оружие, ориентируясь на его тактико-технические характеристики. А по совокупности ТТХ ЗРК семейства «Тор» не имеют себе равных в своем классе. Поэтому экспортные заказы у нас были, есть и будут. Так, совсем недавно мы отгрузили крупную партию наших изделий для одной из иностранных армий.

- Какие перспективы ожидают предприятие после завершения работ по техническому перевооружению Российской армии? Не приведет ли снижение гособоронзаказа к экономическим проблемам?

- Здесь необходимо учитывать, что полного прекращения работ по выпуску спецтехники, как это случилось в начале 90-х, случиться не может. Политическим руководством страны взят уверенный курс на укрепление обороноспособности страны. А это означает, что после масштабного перевооружения будет идти работа по постоянному поддержанию боеготовности. Капитальный и текущий ремонт ранее поставленной техники, замещение техники, выработавшей свой ресурс, – только часть той работы, которая ожидает завод по линии гособоронзаказа. Другая часть – расширение спектра применения нашей техники. Мы уже создали и поставили в войска арктическую версию. Сейчас ведутся работы над корабельной версией комплекса. Мы расширяем линейку нашей спецтехники: в этом году широкой публике был представлен универсальный мишенно-тренировочный комплекс «Адъютант», предназначенный для тренировки расчётов ЗРК (и не только ЗРК «Тор») с созданием мишенной обстановки, полностью моделирующей современный бой.

О перспективах экспортных контрактов я уже говорил. Ну а третье направление нашей деятельности – выпуск высокотехнологичной гражданской продукции – также хорошо известно. Мы поставляем сверхчистый свинец и низкоальфаактивные сплавы олова крупнейшим мировым производителям микроэлектроники, производим оборудование для атомных электростанций, и не только российских. Активно развивается производство высокотехнологичной продукции – в прошлом году был открыт завод по производству твердотельных волновых гироскопов. Они могут быть использованы как в гражданской, так и в военной сферах.

Производство гражданской продукции ведется с нарастанием темпов – ежегодно объёмы увеличиваются на 30 %. А самое главное - продукция, созданная с использованием высоких технологий оборонной промышленности, имеет устойчиво высокий спрос на рынке. Активная работа по совершенствованию нашей продукции и продвижению её на российский и мировой рынок позволяет нам уверенно смотреть в будущее и ставить перед собой новые, всё более амбициозные задачи.