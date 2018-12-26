Профилактика – всему голова: как ижевчанам стать здоровее и предупредить развитие болезней

Ни для кого не секрет, что профилактика – залог хорошего самочувствия и предупреждение серьезных заболеваний. Однако люди зачастую обращаются к специалистам только в те моменты, когда «болячка» уже прогрессирует и лечение занимает больше времени, нервов и денег. Сегодня вопрос профилактики серьезно обсуждают и в Правительстве: так, по программе «Здравоохранение» к 2024 году средняя продолжительность жизни в нашей стране должна составлять 80 лет. А это возможно только при грамотном предупреждении болезней. О важности профилактики заболеваний нам рассказали врачи разных специализаций.

Береги свой «пламенный мотор»

Болезни сердца и сосудов сегодня – это проблема всемирного масштаба. Именно эти заболевания - причина высокой смертности. Мы просто не обращаем внимания на увеличение веса, появившуюся одышку и периодические боли в животе или груди. А это – первые «звоночки», за которыми могут последовать опасные осложнения: образование холестериновых бляшек, инфаркт и инсульт.

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Как предупредить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, рассказала Светлана Шабардина, заведующая отделением медицинской профилактики Республиканского клинико-диагностического центра:

- Укрепить сердце и сосуды помогут занятия спортом и правильное питание. Не забывайте постоянно контролировать свое артериальное давление и уровень холестерина крови – для этого существуют простые и доступные каждому человеку приборы.

Так, по словам ведущего кардиолога республики, в доме должен «поселиться» тонометр, а каждому члену семьи можно купить фитнес-браслет, который позволяют отслеживать вашу активность и делать выводы о ежедневном состоянии организма.

Лучший друг – ухо-горло-нос

Думаете, профилактики лор-заболеваний не существует? А вот и нет. Например, чтобы не возник насморк, важно правильно увлажнять нос. А чтобы не спровоцировать развитие гайморита, нужно не только долечить простой насморк, но и правильно закапывать капли и промывать нос. Всему этому вас научит ухо-горло-нос, кабинет которого хорошо бы посещать два раза в год, считает врач-отоларинголог высшей категории лор-центра «Дали» Елена Лебедева:

- В нашей клинике врачи не только виртуозно проводят операции, но и огромное внимание уделяют разговору с пациентом о проведении лечения в домашних условиях и профилактических мерах. 50% времени консультации врач посвящает именно этому.

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Очень важно пояснить родителям, что причиной роста аденоида может являться аллергия, неправильное питание, большое количество сладостей, ограничение прогулок. Ни один врач мира не поможет, если не соблюдаются эти простые, на первый взгляд, правила.

ЛОР центр «Дали» существует уже 5 лет. К нам приходят целыми семьями, и врач всегда находит время для общения.

Профилактика заболеваний лор-органов позволяет избежать осложнений и запущенных состояний, которые требуют хирургического вмешательства, а в некоторых случаях избавиться от надоедливой «болячки» можно только таким образом.

Преимуществом лор-центра «Дали» является эндоскопический метод диагностики – один из самых достоверных на сегодняшний день. При его использовании и врач, и пациент видят болезнь «изнутри» и конкретно знают с чем им предстоит бороться.

«Таблетка» от кариеса

Самой частой причиной обращения к стоматологу является кариес. Пораженность населения России этой, казалось бы, безобидной болезнью, составляет 99%! Секретом сохранения зубов здоровыми на всю жизнь поделилась Ольга Майбурова, врач стоматолог-терапевт высшей категории клиники «Лада-Эстет»:

- Профилактика в стоматологии – наше все! И начинается она уже с рождения: для развития правильного прикуса, важно вовремя «отобрать» у ребенка соску и отучить от сосания пальцев. Далее нужно правильно чистить зубы, проходить осмотры 2 раза в год, делать профессиональную гигиеническую чистку. Помните, кариес возникает из-за бактерий, средой обитания для которых является зубной налет. А он появляется банально по причине неправильного ухода.

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Узнать, как грамотно чистить зубы, получить консультацию специалиста и приобрести абонемент на комплексные программы профессиональных чисток со скидкой 25% можно в стоматологии «Лада-Эстет». Такие чистки полезны всем – как детям, так и взрослым. Кстати, думать, что ребенок не нуждается в полном уходе за зубами, пусть даже и молочными, - ошибочно.

Как вылечить близорукость?

Сегодня близорукость стоит на первом месте среди всех глазных заболеваний, поэтому важно с самого детства проводить ее профилактику. О том, что влияет на качество зрения, рассказала Надежда Третьякова, заместитель главного врача глазной клиники «Мона Лиза»:

- В первую очередь, важно дозировать время пользования гаджетами, разгружать глаза с помощью гимнастики и своевременно посещать окулиста: как только родился ребенок, в год, в три года, перед школой, а для взрослых - в периоды диспансеризации.

Заметив ухудшение зрения, только специалист сможет предупредить дальнейшее развитие близорукости. Знайте: полностью восстановить зрение взрослого человека возможно, но только хирургическим путем. А вот детям в клинике «Мона Лиза» предлагают другой современный способ улучшения зрения – ночные линзы, при ношении которых роговица временно меняет свою форму и позволяет на следующий день видеть хорошо без дополнительных устройств.

ФОТО: Архив

Так же в «Мона Лизе» к услугам пациентов уникальное оборудование – пентакам и фемтоласик. Это единственные в республике установки, позволяющие точно диагностировать заболевание и провести лазерную коррекцию без механического воздействия.

Избежать ударов ниже пояса

Появившихся проблем с мочеполовой системой люди зачастую стесняются и не говорят о них даже врачу. К сожалению, предупредить подобного рода заболевания практически невозможно, поэтому на первое место выходит их ранняя диагностика, а значит своевременное обращение к врачу. Проблемами в области профилактики урологических и онкологических заболеваний поделился заведующий урологическим отделением «Центра современной урологии и хирургии» Сергей Древаль:

- При любых симптомах – боли, жжении, нарушении мочеиспускания, дисфункции половой системы, появлении крови в моче обязательно нужно обратиться к врачу и выяснить причину. А для того, чтобы не доводить болезнь до рецидива, важно проходить своевременное обследование. Помните, болезни мочеполовой системы отнюдь не безобидны. И чем раньше пациент обратится к врачу, тем лучше.

ФОТО: Архив

«Центр современной урологии и хирургии» обладает уникальным современным оборудованием, которого нет не только в Удмуртии, но и в соседних регионах. Это:

- лазерная хирургическая установка Dornier Medilas UroBeam, позволяющая эффективно удалять аденому и многие другие опухоли мочевых и половых органов почти бескровно;

- установка для экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии (дробления камней) и терапии Dornier Compact Sigma;

- установка Dornier Medilas H20 на основе гольмиего лазера, предназначено для контактной литотрипсии.

Кстати, открытую хирургии специалисты нашей клиники не практикуют: все происходит эндоскопически, а значит минимально травматично для организма.

Обратиться за помощью вы можете в «Центр современной урологии». Телефон: 682 - 000

Сайт клиники: csu-udm.ru

*Дорнье Медилас УроБим, Дорнье Компакт Сигма, Дорнье Медилас Аш20.

Профилактика и долечивание

Важным пунктом в восстановлении здоровья физического, морального и психологического, является санаторно-курортное лечение. Вопросы, касающеюся долечивания, мы обсудили с главным врачом санатория «Сосновый» Юрием Блохиным.

– Любое хирургическое вмешательство или серьезная болезнь – большой стресс для организма, – отметил Юрий Григорьевич. – Чтобы человек окончательно восстановился после инфаркта, оправился после операции или травмы, важна правильная реабилитация. Но срок, который обычно дается на нее в больницах, очень небольшой – людей выписывают через неделю после операции, на 3-5 день после рождения ребенка, на 11-й – после инфаркта. Пациенты возвращаются домой не долеченными, и часто страдают от осложнений.

Избежать этого помогает санаторно-курортное лечение. Например, в санатории «Сосновый» каждому пациенту составляется индивидуальная реабилитационная программа: подбирается специальная диета, особый режим и лечебные процедуры. Это наиболее эффективный способ вернуться к полноценной жизни.

ФОТО: imz-2.ru/sanatory

Будьте здоровы, вовремя посещайте специалистов и любое лечение всегда доводите до конца!

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

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