2019-01-03T09:58:56+03:00
Общество

Утро в Ижевске: Александр Бречалов о тарифе на вывоз мусора, новый способ применения реагентов на дорогах и 12 новых школьных автобусов

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 27 декабря. Сегодня будет -7...-9 градусов. Местами сильный снег, на дорогах снежные заносы. «Комсомолка» желает всем хорошего дня! А пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вспомнить самые важные новости минувшего дня:

- О главных вопросах здоровья и важности профилактики заболеваний «Комсомолке» рассказали врачи разных специализаций (подробнее)

- Новая поликлиника в Ленинском районе Ижевска откроется уже в начале 2019 года (подробнее)

- Внимание! Движение трамваем №8 восстановлено, но вагонов будет ездить меньше (подробнее)

- Какие планы у ижевчан на 2019 год, что они загадывают Деду Морозу и что вообще не хотели бы менять, выяснила «Комсомолка» (подробнее)

- Сколько школ в Ижевске и в Удмуртии нужно еще построить, чтобы все дети учились в первую смену? Ответы дал глава республики Александр Бречалов (подробнее)

- Россельхознадзор не смог установить происхождение 60% образцов черной икры, которые взял на исследование (подробнее)

- До 2050 года власти планируют запретить продавать сигареты (подробнее)

Далее с подробностями:

«Тариф на вывоз мусора в Удмуртии приемлемый»

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Александр Бречалов поделился мнением по поводу нового тарифа и дальнейшей работы регоператора (продолжение).

На дорогах Ижевска будут пробовать новый способ применения реагентов

Фото: Архив

Фото: Архив

Состав реагентов нормирован и за ним строго следят надзорные органы. А вот стараться менять рецептуру в зависимости от температуры никто не запрещал (подробнее).

Очередную партию автобусов распределили между школами Удмуртии

Фото: пресс-служба Минобразования Удмуртии

Фото: пресс-служба Минобразования Удмуртии

Школам передали 12 автобусов (пять марки ГАЗ и семь – ПАЗ) (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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