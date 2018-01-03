Близнецов ждут новые знакомства, а Стрельцов – необузданная страсть: любовный гороскоп на 2019 для ижевчан

Овен

Одинокие: Год будет богатым на незабываемые моменты и яркие чувства. Но не ищите любовь «за морем», ваша судьба ходит совсем рядом, скорее всего, вы просто ее не замечаете, проходя каждый день мимо. Кстати, если вы только-только пережили разлуку и решили пока не искать любовь, звёзды против! Изменения в личной жизни произойдут внезапно и будут очень яркими.

В паре: Влюбленным не стоит очень спешить съезжаться и обзаводиться общим имуществом. Продлите немного романтический период. Ну а если у вас уже семья – не испытывайте ее на прочность, а лучше привнесите в отношения романтизма, дабы освежить их. Идеально – съездить в небольшой круиз – это повысит уровень чувственности и восприятия в ваших отношениях.

Телец

Одинокие: Велика вероятность встретить любовь с первого взгляда. Но для этого не сидите дома, а чаще выбирайтесь в город. И пора действовать тем, кто тайно влюблён – удача нынче на вашей стороне. Новая или вновь вспыхнувшая старая любовь озарит вашу жизнь и подарит долгие и крепкие отношения.

В паре: Усиление или новый виток чувственности ожидает вас летом и осенью. Очень сильно будет физическое влечение. Если вы еще не узаконили свои отношения – звезды вам в этом сопутствуют. Но не забывайте, что чувства – материя хрупкая и нуждается в постоянной опеке и заботе.

Близнецы

Одинокие: Начало года – ваше время. Новые знакомства, флирт, любовь – всё для вас. Но не кидайтесь в омут с головой – поговорите с друзьями, они помогут трезво оценить перемены в вашей жизни. Путешествия весной-летом помогут разобраться в себе и отпустить старые ошибки. К концу года новые отношения заиграют яркими красками, ждите приятных сюрпризов.

В паре: Вас ждет удовлетворение и стабильность, а уверенность в любимом человеке поможет достичь необыкновенной близости. Если вы еще не в браке – сыграть свадьбу лучше во второй половине года. Иначе – ждут неуверенность, мелкие ссоры и сомнения. Никакой недосказанности в отношениях в этом году быть не может!

Рак

Одинокие: Начало года не сулит особо приятных событий. Весна же обещает неожиданные встречи, но для этого придется самим посещать необычные для вас места. Конец года – это время флирта и игр на чувствах противоположного пола. Главное – не переборщите, а то спугнете действительно вашего человека.

В паре: В начале года – ровные и стабильные отношения будут приносить радость и удовлетворение. Весна – лучшее время для изменения статуса ваших отношений. Лето омрачат пересуды и сплетни, но стоит доверять вашим нежным чувствам, а не чужим разговорам. Чаще «бегите» от людей и проводите время только вдвоем.

Лев

Одинокие: Изменения в личной жизни будут неожиданными, но уверенными. Вас ждет флирт, беззаботные, а во время отпуска – случайные и свободные от обязательств отношения. Лето будет полно любовными эмоциями, вторую половинку вы можете встретить в весьма неожиданном месте. Осенью будут одолевать мысли о прошлых отношениях – не позволяйте им испортить ваше настоящее.

В паре: Если вы не удовлетворены отношениями, то весна, скорее всего, принесет их разрыв и откроет дорогу для новых. Возможны также некая апатия и бездействие в любви – но это к лучшему, переждите и не рубите с плеча. Гармония придет уже летом. Начните процесс углубления чувственных связей. Решение о браке принимайте только в конце года.

Дева

Одинокие: Вам гарантированы высокие чувства и победы в интимной сфере, яркие краски и вихрь событий в начале года. Весной ваша независимость будет атакована новыми яркими отношениями. И не надо задумываться об их серьезности. Наслаждайтесь!

В паре: Не смешивайте работу и любовь и не замещайте семью работой. Помните – у вашего партнера тоже есть чувства. Тогда вместе вы насладитесь всеми плодами любви. Подумайте о совместном духовном развитии, чаще выбирайтесь в гости к друзьям и родственникам. И не стоит принимать судьбоносных решений в конце года.

Весы

Одинокие: Ожидают перемены во всех сферах жизни, смена черных и белых полос. Возможны частые смены партнера. Все любовные начинания отложите до лета – звезды будут сопутствовать. Конец года, скорее всего, станет судьбоносным в плане изменения своего одинокого статуса.

В паре: В начале года лучше займитесь работой и карьерой, а решение всех любовных и семейных вопросов оставьте на потом. Весна сулит кризис любовных интересов, разрывы отношений, - не требуйте от партнера слишком многого. А вот летом постарайтесь взглянуть на любимого под новым ракурсом, простите все обиды – и чувства заиграют новыми красками.

Скорпион

Одинокие: Первая половина года сулит бурю эмоций и новые (многочисленные) романы. Но постарайтесь не пропустить при этом истинную любовь и вашего человека. Вторая половина года будет спокойной и наполненной всевозможными удовольствиями.

В паре: В начале года ждите нестабильности в отношениях, постарайтесь контролировать ваши эмоции и не наседайте на партнера с придирками. Тогда к лету все изменится и вас начнут посещать мысли об официальном оформлении отношений. Но не спешите, спросите совета у близких – они точно помогут разобраться.

Стрелец

Одинокие: В любом начинании на любовном фронте вам гарантирован успех. А лето принесет истинную любовь – главное, не упустите ее в череде романов. Звезды обещают вам бесконечное счастье и необузданную страсть. И не забудьте радовать вашего партнера вниманием и небольшими подарками, - это только укрепит отношения.

В паре: Счастье и умиротворение в начале года сменится обострением отношений весной. Скорее всего, их причина будет крыться в нежелании одного из партнеров оформлять отношения официально. Но об этом лучше только поговорить, а окончательное решение – оставить на более благоприятное время.

Козерог

Одинокие: Появление интересных (в плане построения дальнейших отношений) людей звезды обещают только к лету. В этот период также можно брать инициативу в свои руки, если вы давно влюблены, но не решались сделать первый шаг. Ваши желания исполнятся.

В паре: Ваши отношения благословляют звезды. Смело «вейте» семейное гнездышко, съезжайтесь и обставляйте квартиру. Серьезных проблем не ожидается, главное – не форсируйте события. В конце года возможны депрессии из-за размолвок с любимым человеком.

Водолей

Одинокие: Чистую любовь, счастье и радость сулит начало года. Главное, не переставать мечтать о любви – и она придет. Если все же вы не встретите вашего человека до лета – не мучайте больше себя мыслями, отпустите ситуацию и наслаждайтесь встречами с друзьями, любимым хобби, путешествиями и т.п. В самом конце года возможен новый роман.

В паре: Посещайте новые места вместе, путешествуйте – это разнообразит ваши отношения и выведет их на новый уровень взаимопонимания. Весной будут бушевать эмоции – постарайтесь справиться с ревностью и просто говорите чаще с партнером по душам. Это принесет необыкновенную гармонию в ваши отношения. Конец года – идеален для заключения браков.

Рыбы

Одинокие: Стрелы амура настигнут вас в первые месяцы года. Страсть перевернет ваше сознание. Весной ваш магнетизм достигнет небывалых высот, не растратьте его впустую на мимолетных партнеров и флирт – звезды этого не потерпят. К конце 2019-го все лишние люди уйдут из вашей жизни сами.

В паре: Все проблемы и решения обсуждайте с партнером. Менять свое семейное положение (в любую сторону) лучше летом-весной. Конец года сулит крушение всех запретов в интимной жизни и полное единение с любимым человеком.

Кассандра Крымская

Благодарим за подготовку гороскопа Кассандру Крымскую.