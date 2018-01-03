«Сначала подумал, что это розыгрыш»: В первый день нового года в Ижевске погибла девушка

Во вторник, 1 января в Ижевске около полудня во дворе дома по улице Автозаводская произошла трагедия. С балкона 13 этажа выпала и разбилась насмерть девушка. «Комсомолка» выяснила подробности произошедшего.

Печальное начало Нового Года

Накануне праздника 21-летняя Мария* вместе со своим молодым человеком Виталием приехала в Ижевск к родне мужчины. Отмечать Новый Год пара собиралась в квартире Михаила - двоюродного брата Виталия, где он проживает со своей гражданской супругой.

31 декабря к молодым людям приехали друзья – еще несколько молодых пар. Веселье продлилось до 6 утра.

На часах было 12.40, когда Виталий разбудил брата криком: «Маша вышла!» После этого мужчины бросились к подъезду, где на земле уже лежала погибшая.

Дом, около которого все произошло. Фото: Екатерина АРДАШЕВА

- Сначала я подумал, что это какой-то дурацкий розыгрыш, - признался Михаил на следующий день после трагедии, - но потом понял, что Маша действительно упала.

Как позже рассказал мужчина, он с братом спали и ничего не слышали. Виталий проснулся, услышав хлопок закрывающейся двери. Он направился за Марией, но когда вышел на балкон подъезда, то девушки там уже не было.

Ничто не предвещало…

По словам двоюродного брата Виталия, Мария была очень замкнутой, малообщительной личностью. Почти весь вечер она молчала, лишь иногда включаясь в разговор, впрочем, это никого не удивило – о том, что девушка склонна к депрессивным переживаниям и может неуютно чувствовать себя в незнакомом коллективе, Виталий предупреждал ранее. Одаренные люди часто имеют странности, а Мария являлась не просто талантливым программистом, а настоящим компьютерным гением, и налаживать контакт с вычислительными машинами ей было во многом привычнее, чем с людьми.

Тем не менее, молодые люди жили душа в душу и планировали серьезные отношения.

- Они были идеальной парой, буквально нашли друг друга, - вспоминает Михаил. – Что именно произошло – не знает никто. Ничто не предвещало беды. Мы весело праздновали Новый Год, много не выпивали, потом друзья спокойно разошлись, а мы с братом, и наши девушки легли спать.

Эти слова подтвердили соседи, рассказавшие, что засидевшаяся допоздна компания вела себя тихо и никому не мешала. Никто не слышал ни скандалов, ни ругани, о происшествии узнали случайно.

Позже стало известно, что Мария проснулась намного раньше 12 часов. В восьмом часу через социальную сеть она отправила своим родителям сообщение достаточно мрачного характера, а через несколько часов по неизвестной причине вышла на балкон и, миновав перила, сорвалась вниз.

Обстоятельства уточняются

Фото: Екатерина АРДАШЕВА

От удара о бетон девушка скончалась мгновенно. Прибывшая на место происшествия полиция работала около 5 часов, опрашивая жильцов и проверяя показания свидетелей. Был проведен ряд специальных экспертиз. На данный момент подозреваемые в деле отсутствуют, так как причастность присутствовавших к гибели Марии не подтверждена.

Как сообщают родственники, тело будет направлено в Москву, где пройдут похороны.

*Все имена изменены