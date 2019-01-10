Утро в Ижевске: первое открытое заседание по уголовному делу экс-главы Удмуртии Соловьева, пожар в Сарапуле и переход на новую систему обращения с отходами

Доброе утро, Ижевск! На календаре 10 января, четверг. Сегодня будет облачно, ожидается небольшой снег, температура -11...-14 градусов. «Комсомолка» желает всем хорошего дня и предлагает почитать новости одной строкой:

Должность начальника управления природных ресурсов в администрации Ижевска свободна (Подробнее)

Грузоподъемность ледовой переправы в Удмуртии увеличили (Подробнее)

Во время новогодних праздников в Удмуртии полицейские получили 11 обращений о пропаже детей (Подробнее)

Разделение АО «Ижавиа» на авиакомпанию и аэропорт может начаться в первом квартале 2019 года (Подробнее)

В МВД по Удмуртии прокомментировали ДТП с пятью пострадавшими (Подробнее)

Алкоголь могут начать продавать людям с 21 года: в Удмуртии планируют новый законопроект (Подробнее)

11-летняя девочка из Ижевска пообщалась с патриархом Московским и всея Руси Кириллом (Подробнее)

Далее с подробностями:

Прошло первое открытое заседание по уголовному делу экс-главы Удмуртии Соловьева

Фото: Ульяна Колмогорова

В среду, 9 января, в Завьяловском районом суде Удмуртии прошло первое открытое судебное заседание по уголовному делу бывшего главы республики Александра Соловьева. Удовлетворено ходатайство Александра Соловьева о смене адвоката. (Подробнее)

Регоператор: переход на новую систему обращения с ТКО в Удмуртии прошел без сбоев

Фото: со страницы Ярослава Семенова

Все праздничные дни круглосуточно Регоператор следил за вывозом мусора в республике и оперативно реагировал на обращения граждан. За восемь праздничных дней было вывезено 5542 тонны мусора – это 1087 грузовых машин или 80 вагонов поезда. (Подробнее)

Жилой дом сгорел в Ижевске

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

В Ижевске, 8 января, в микрорайоне Воложка по улице Интернатная сгорел жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Удмуртии. Пожар удалось локализовать. (Подробнее)

Читайте нас «Вконтакте», «Одноклассниках» и на «Facebook».

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»