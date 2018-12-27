2018-12-27T11:21:29+03:00
Спасатель

21 фотография работы спасателей Удмуртии, от которых даже у самых стойких защемит сердце

Только за 11 месяцев этого года спасли около трех тысяч человек
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Елена АндрееваФото: Елена Андреева

Для большинства людей работа – это офис, бесконечные звонки, переговоры и совещания. Для них работа – это врываться в огонь, ходить сквозь дым, пробираться через завалы и каждую секунду рисковать своей жизнью, ради других.

Вы только представьте, за 11 месяцев 2018 года спасатели Удмуртии провели больше 2,5 тысяч поисково-спасательных работ! И это даже не такая весомая цифра, по сравнению с тем, что удалось спасти около трех тысяч человек.

Сегодня, 27 декабря, в России встречают День спасателя. «Комсомолка» собрала 21 фотографию работы спасателей Удмуртии, от которых могут даже навернуться слезы. А ведь это обычные будни одних из самых мужественных людей.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР

Фото: Никита Хамитов

Фото: Никита Хамитов

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР

Александра Букреева

Александра Букреева

Фото: Вероника Митрофанова

Фото: Вероника Митрофанова

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: группа профилактики пожаров ПЧ-3 ФГКУ «1 отряд ФПС по УР»

Фото: группа профилактики пожаров ПЧ-3 ФГКУ «1 отряд ФПС по УР»

Фото: Елена Андреева

Фото: Елена Андреева

Елена Андреева

Елена Андреева

Фото: Никита Хамитов

Фото: Никита Хамитов

Фото: Ольга Михайлова

Фото: Ольга Михайлова

Фото: Ольга Михайлова

Фото: Ольга Михайлова

Фото: Ольга Михайлова

Фото: Ольга Михайлова

Фото: Никита Хамитов

Фото: Никита Хамитов

Редакция «Комсомольской Правды» поздравляет всех причастных к празднику! Сухих вам рукавов!

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