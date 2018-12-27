21 фотография работы спасателей Удмуртии, от которых даже у самых стойких защемит сердце
Для большинства людей работа – это офис, бесконечные звонки, переговоры и совещания. Для них работа – это врываться в огонь, ходить сквозь дым, пробираться через завалы и каждую секунду рисковать своей жизнью, ради других.
Вы только представьте, за 11 месяцев 2018 года спасатели Удмуртии провели больше 2,5 тысяч поисково-спасательных работ! И это даже не такая весомая цифра, по сравнению с тем, что удалось спасти около трех тысяч человек.
Сегодня, 27 декабря, в России встречают День спасателя. «Комсомолка» собрала 21 фотографию работы спасателей Удмуртии, от которых могут даже навернуться слезы. А ведь это обычные будни одних из самых мужественных людей.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР
Фото: Никита Хамитов
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР
Александра Букреева
Фото: Вероника Митрофанова
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: группа профилактики пожаров ПЧ-3 ФГКУ «1 отряд ФПС по УР»
Фото: Елена Андреева
Елена Андреева
Фото: Никита Хамитов
Фото: Ольга Михайлова
Фото: Ольга Михайлова
Фото: Ольга Михайлова
Фото: Никита Хамитов
Редакция «Комсомольской Правды» поздравляет всех причастных к празднику! Сухих вам рукавов!
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