Фоторепортаж: В Ижевске прошел жаркий фестиваль «Свет. Холод. Огонь»

В четверг, 3 января, на Центральной площади Ижевска было настолько жарко, что таял снег! Прошел фестиваль огненных искусств «Свет. Холод. Огонь». Пять коллективов, которые орудуют пламенем, выступили перед жителями. Это Full HOUSE (Ижевск), театра огня и света LUNA (Ижевск), «Аут лайн» (Глазов), шоу «Огнелайт» (Ижевск) и файер-шоу «Пламя огня» из Перми.

Горящие кубы и пирамиды, бенгальские огни, огненные шары и даже танцующие человечки из пламени – все это смогли увидеть собравшиеся. В некоторых номерах использовали даже огнеметы, от которых тепло распространялось даже на первые ряды зрителей.

- Фаерщики, а именно так называют артистов театров огня, доказали, что огнём можно не только согреться, но и творить красоту. На протяжении мероприятия, собравшихся развлекали танцевальные коллективы ACCENT danse и NEXT-PRO, Вертикаль и вокалистка Александра Муканова, - сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.

Фестиваль "Свет, холод, огонь". Театр огня и света "LUNA".

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина