Забег Дедов Морозов в Ижевске: победил спасатель и 71-летний дедушка

Концентрация Дедов Морозов в парке им. Кирова сегодня, 4 января, просто зашкаливала – здесь состоялся праздничный забег новогодних волшебников. Участвовать мог любой желающий – главное, чтобы был соответствующий костюм.

Фото: Ксения Аксенова

- Такой костюмированный забег проходит в Ижевске впервые. Предварительно зарегистрировалось около 60 человек, но многие участвуют целыми семьями. Стараемся следить за тем, что проходит в крупных парках других городов, что-то перенимаем, адаптируя под нашу действительность, - говорит Мария Алексеенко, ведущий маркетолог парков Ижевска. – Наша цель – создать условия для того, чтобы горожанам было интересно проводить время в своем городе.

Сегодня было два старта – забег и скандинавская ходьба. Дистанция – около 1,5 км по центральной трассе парка им. Кирова. Для начала – разминка и построение. Здесь же наградили самых юных участников забега и выбрали самого нарядного и красивого Деда Мороза. Им оказался Дмитрий Евдокимов, который работает педагогом дополнительного образования.

Фото: Ксения Аксенова

- Я же настоящий Дедушка Мороз и не мог пропустить такое событие. Костюм заказали и сшили специально к празднику. Побеждать не планирую, главное, участие и довольные лица ребятишек!

Самой юной участницей мероприятия стала 3-месячная Маргарита многодетной мамы Анастасии Кармановой. Правда, всю прелесть от забега она не почувствовала – сладко спала в слинге у мамы.

Фото: Ксения Аксенова

- Мама сказала «Надо!», семья ответила «Есть!», - смеется Анастасия. – Мы любим участвовать в таких мероприятиях – 7 января уже в третий раз будем бежать в Рождественском полумарафоне, а сегодня у нас лайт-версия, пройдемся скандинавской ходьбой.

Ижевчанка Елена Калинина решила, что Снегурочка тоже может участвовать в забеге Дедов Морозов:

- Надо же было выгулять этот чудесный костюм. Ни разу не участвовала в забегах, поэтому думаю, что прибегу самой последней. Но это лучше, чем сидеть дома перед телевизором и объедаться салатами.

Фото: Ксения Аксенова

Самой креативной стала семья Снегурочки Елены. Кроме Дедушки Мороза (15-летнего футболиста Бориса) здесь и маленький олененок, и снеговик, и гномик.

- Мы всегда в гуще событий! Детям очень нравится, всем рассказывают, что будут участвовать в соревнованиях. Костюмы оперативно дошивали накануне. Сегодня пойдем – 1,5 км много для детей зимой, хотя летом они такое расстояние спокойно пробегают.

Фото: Ксения Аксенова

Победили в забеге семейная пара Георгий Надежда и Симоновы, им достались подарочные сертификаты от «Нечкино». Оба – за здоровый образ жизни: занимаются бегом, плаванием, катаются на лыжах и велосипедах. Поэтому завоевать первые места им было легко.

Фото: Ксения Аксенова

- Ощущения от гонки непередаваемые. Это так здорово, когда в одном месте собралось столько Дедов Морозов. Зрители поддерживали и подбадривали во время бега, - рассказывает победитель Георгий, который работает в МЧС.

Его жена Надежда, которая трудится на заводе Калашникова, финишировала второй:

- Поучаствовать предложил муж, а я за любую «движуху»! Бежать было легко, но немного скользко. Очень рада была и побегать и, тем более, занять второе место!

Фото: Ксения Аксенова

Еще одним победителем, уже в скандинавской ходьбе, стал 71-летний Анатолий Кочуров:

- Я везде участвую – не хочу сидеть дома и скучать. Такие мероприятия и для здоровья полезны, и настроение поднимают. Костюм взял у сына и бегом сюда! Планировал просто поучаствовать, даже и не думал, что одержу победу! Очень приятно!

Фото: Ксения Аксенова

Организаторы уверяют, что забег Дедов Морозов станет ежегодным.

Фото: Ксения Аксенова