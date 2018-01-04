2019-01-04T15:22:24+03:00
Досуг

Афиша на январь в Ижевске: 10 мероприятий, которые нельзя пропустить

«Комсомолка» составила список из культурных мероприятий, которые понравятся и взрослым, и детям
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Фото: dramteatr18.ruФото: dramteatr18.ru
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Январь наступил, а это значит, что пора задуматься о том, как провести свободное время не только с удовольствием, но и с пользой. «Комсомолка» подготовила список ТОП-10 культурных мероприятий Ижевска, где можно одновременно и отдохнуть, и просветиться.

Фильм BTS LOVE YOURSELF TOUR IN SEOUL* (6+)

BTS LOVE YOURSELF TOUR IN SEOUL. Фото из: vk.com/bangtan

BTS LOVE YOURSELF TOUR IN SEOUL. Фото из: vk.com/bangtan

Это эксклюзивный фильм для любителей корейской культуры и музыки. Фильм-концерт музыкальной группы BTS, который был снят на одном из олимпийских стадионов в Сеуле во время мирового турне группы.

Когда: 26 января (суббота) в 18:00

Где: КТ «Киномакс» в ТРЦ «Талисман»

Цена: 500 рублей

Спектакль «Васьлей» (18+)

ФОТО: vk.com/udmteatr

ФОТО: vk.com/udmteatr

Спектакль на удмуртском языке с синхронным переводом на русский. История о деревенском коте Ваське, который встретил домового в городской квартире. А люди и не замечают тех чудес, которые творятся у них прямо под носом.

Когда: 25 января (пятница) в 18:30

Где: Удмуртский национальный театр

Цена: 250-300 рублей

Спектакль «Собака на сене» (12+)

Комедия Лопе де Вега о графине, которая влюблена в своего секретаря Теодора. Спектакль с хитроумными проделками слуг и запутанной интригой.

Когда: 20 января (воскресенье) в 18:30

Где: Русский драматический театр

Цена: 350-800 рублей

Спектакль «Таинственный ящик» (12+)

Спектакль «Таинственный ящик». ФОТО: izh.kp.ru

Спектакль «Таинственный ящик». ФОТО: izh.kp.ru

Комедия-водевиль с элементами комедии дель арте. История о богатых наследниках, которым для получения наследства необходимо выполнить одно простое условие. Спектакль с вокально-хореографическими номерами, масками и карнавальными костюмами.

Когда: 31 января (четверг) в 18:30

Где: Удмуртский национальный театр

Цена: 250-300 рублей

Спектакль «12 стульев» (16+)

Зрители погрузятся в атмосферу игры, праздника и лицедейства. Главный герой Остап Бендер - человек театра и в каждой ситуации выступает в новой роли. Яркая и фееричная история о поисках бриллиантов, которые спрятаны в одном из стульев мадам Петуховой.

Когда: 6 января (воскресенье) в 19:00

Где: Русский драматический театр

Цена: 600-1000 рублей

Спектакль «Сардан» (12+)

Спектакль «Сардан». ФОТО: udmteatr.ru

Спектакль «Сардан». ФОТО: udmteatr.ru

Спектакль на удмуртском языке с синхронным переводом на русский. В постановке показана деревенская жизнь с ее юмором и простотой. Череда неожиданных событий и увлекательных приключений местного предпринимателя по кличке Сардан не оставят зрителей безучастными, порадуют и поднимут настроение.

Когда: 19 января (суббота) в 17:00

Где: Удмуртский национальный театр

Цена: 250-300 рублей

Спектакль «Тартюф» (16+)

Спектакль «Тартюф». ФОТО: dramteatr18.ru

Спектакль «Тартюф». ФОТО: dramteatr18.ru

Большой успех имеет эта постановка на мировых сценах. Тартюф находит выход из любой ситуации и ловушки. Особенность этого спектакля в том, что герои одеты не в парики и пышные платья, а в самую обычную одежду. Зрителей завлечет некий поединок мужского и женского миров.

Когда: 27 января (воскресенье) в 18:30

Где: Русский драматический театр

Цена: 600-1000 рублей

Концерт «Снежные кружева» (0+)

Концерт «Снежные кружева». ФОТО: vk.com/officialitalmas

Концерт «Снежные кружева». ФОТО: vk.com/officialitalmas

Концерт ансамбля песни и танца «Италмас» поднимет настроение всем зрителям песнями, играми в зимней тематике. В концерте премьерным номером станет юмористический танец «Метелица», он поднимет настроение всем.

Когда: 25 января (пятница) в 19:00

Где: филармония

Цена: 450-650 рублей

Опера «Евгений Онегин» (12+)

Опера «Евгений Онегин». ФОТО: operaizh.ru

Опера «Евгений Онегин». ФОТО: operaizh.ru

Опера Чайковского отражает жизнь русского народа, чувства людей во все времена. Труппа театра стремилась понять и расслышать в этом созвучии современности то, что было скрыто от предыдущих поколений и в полной мере передать зрителю.

Когда: 26 января (суббота) в 16:00

Где: театр оперы и балета

Цена: от 200 рублей

Балет «Жизель» (12+)

Балет «Жизель». ФОТО: operaizh.ru

Балет «Жизель». ФОТО: operaizh.ru

Балет «Жизель» - удивительная история любви юного графа и крестьянской девушки. Именитый юноша Альберт встречается с простушкой Жизелью, не говоря ей о своем знатном происхождении и уже имеющейся невесте. Когда влюбленная узнает об этом, то умирает. Однако, переступив порог жизни, девушка продолжает любить и однажды спасает Альберта от неминуемой смерти.

Когда: 31 января (четверг) в 18:00

Где: театр оперы и балета

Цена: от 300 рублей

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