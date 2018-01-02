«Кроме нас их никто не позовет на праздник»: Каждый год в Ижевске проходят новогодние утренники для особенных детей

Этих малышей редко можно встретить на улице, в школе, детском саду, даже на новогодних утренниках. Они скромны и не по-детски серьезны. Но они все малыши, которые хотят радоваться чуду, общаться и еще верят в сказки. Именно для особенных детей, которые волей судьбы оказались тяжело больны, каждый год медиагруппа «Центр» (редакция сайта IZHLIFE, газеты «Центр» и радио «Адам») устраивает новогодний утренник «Елка для каждого».

- «Ёлка для каждого» - это логичное продолжение того, что мы делаем в течение года. Потому что дети, которые приходят на этот праздник, не чужие нам. Мы знаем о них практически все, так как пишем о ребятах в рубрике «Нужна помощь» в газете «Центр» и на сайте Izhlife.ru. Кому-то нужна срочная помощь - и мы объявляем сбор средств, кому-то мы помогаем на протяжении нескольких лет. Мы всегда рядом. И я знаю, насколько важно родителям и детям верить в чудеса. Это, наверное, самое мощное лекарство, которое необходимо в такие моменты. Мне кажется, что наша акция рождает добро в сердце каждого, кто так или иначе с ней сталкивается, - рассказала директор медиагруппы «Центр», председатель Общественной палаты Ижевска Анастасия Власова (Подробности).

Утренник прошел 14 декабряФото: Сергей ГРАЧЕВ

ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

В 2018 году благотворительный утренник «Ёлка для каждого» собрал 76 детишек. Некоторые не смогли прийти, но подарки и новогоднее настроение все равно нашли их. Вместе со старейшим благотворительным фондом Удмуртии «Эра милосердия» было собрано более 400 000 рублей, а неравнодушные читатели принесли 90 подарков! Уже который год подряд особый вклад в проект делает Корпорация «Центр»: перечисляет деньги на счет утренника, устанавливает ящик для сбора средств на покупку подарков в крупнейших магазинах сети в Ижевске.

«МЫ ДОЛЖНЫ УСТРОИТЬ ДЕТКАМ САМЫЙ ЛУЧШИЙ УТРЕННИК!»

О беде семья Бекк узнала 31 декабря 2015-го. Когда вся страна резала салаты и наряжала елку, мама Марина с 3-летней Варей побежали в больницу - материнское чутье подсказывало - тянуть нельзя, хотя на теле девочки всего-то были синяки и сыпь. Анализ показал - в крови малышки было 99% раковых клеток! Счет шел на часы! Мама буквально спасла Варю. В этой семье не сдавался никто - Варя пела песни по пути в реанимацию, смеялась, когда медсестра сбривала ее белокурые волосы, терпела последствия химиотерапии без единой слезинки. А мама Марина вместе с друзьями и коллегами организовала в Ижевске сдачу крови на донорство костного мозга, добилась лечения в клинике Кировского НИИ гематологии и переливания крови, одном из лучших мест в России по лечению рака крови. Сейчас девочка до сих пор борется с болезнью и делает это героически, совсем не по-детски. Конечно, в борьбе ее поддерживают читатели.

Уже пять лет редакция создает новогодний праздник для таких детей, как Вера. В 2014 году Юлия Трубицына стала делать публикации про малышей, которым очень нужна помощь - средства на дорогое лечение, которое может излечить или продлить жизнь.

- Я благодарна моему руководству за поддержку, когда прибежала с мыслью: «Мы должны устроить этим деткам самый лучший утренник, потому что кроме нас их никто не позовет на новогодний праздник». И мы сделали это впервые в 2014 году, за короткие 2 недели нашли самых лучших артистов - ивент-компанию «Позитив», самую лучшую площадку - Театр кукол, - рассказала Юлия.

В первый утренник было около 20-30 детишек, сейчас - больше 70. Как вспоминает Юлия, сначала детки стесняются, боятся подойти к аниматорам, к ёлочке, прижимаются к маме, а потом, как и все дети, бегают, радуются, получают подарки…

- За время существования проекта мы всегда становились свидетелями чуда! Жители перечисляли гигантские суммы, чтобы можно было купить подарок каждому ребенку, школьники разбивали свои копилки и устраивали аукционы поделок, 6-летняя Ксюша отдала как-то все монетки из кошелька на подарки деткам. А однажды 7-летний Егор Семенов отказался от дорогого новогоднего подарка и переписал письмо Дедушке Морозу так: «Мне ничего не надо, пусть дети будут здоровы». Малышка Тася Маркова предлагала маме подарить детям свои куклы, а 2-летний Арсений Шурмин отдал новые игрушки детям! Глядя на это, невольно слезы наворачиваются, - рассказывает Юлия.

В разные года дети просили у Дедушки Мороза конструкторы, смартфоны, планшеты, мягкие игрушки, спиннинги, укулеле, кто-то просил маленькую матрешку, кроссовки с подсветкой. В этом году Матвей Лупачев получи долгожданную муравьинную ферму.

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