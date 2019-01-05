Гороскоп на 2019 год: ижевчанам советуют больше работать и общаться с друзьями

Власть. Руководству города и республики действительно придется немало поработать в этом году. Будут заключены несколько выгодных договоренностей, найдены новые партнеры. Но, к сожалению, этих стараний будет мало, люди их не оценят и будут недовольны.

Деньги. И у города, у и людей, в нем живущих, будет постоянная нехватка средств. По возможности нужно избавляться от всех кредитов и уж точно не брать новых – ни к чему хорошему это не приведет.

Работа. Трудиться в этом году придется очень много. Причем, если вы хотите жить достойно, не бойтесь браться даже за самую тяжелую работу – звезды благоволят старательным и упорным. Возможности для развития открываются практически во всех сферах деятельности.

Отношения. Жёлтая Земляная Свинья очень заботливый и семейный символ предстоящего года, она поможет, как встретить любовь, так и укрепить существующие отношения.

Настроения. В целом ожидается большое недовольство ситуацией в стране, республике и городе. Вероятны стычки и митинги. Если хотите сохранить свое внутреннее равновесие – меньше думайте о политике и внешних раздражающих факторах. Обратитесь к семье, наслаждайтесь любимым человеком, общением с друзьями, своими хобби и увлечениями.

Творчество. К талантливым необычным людям, умеющим что-то делать и радовать этим других, будут обращены взоры, к ним будут направлены денежные потоки. Так что пора задуматься о монетизации своего хобби – скорее всего, в этом вам повезет.

Кассандра Крымская

Благодарим за подготовку гороскопа Кассандру Крымскую.