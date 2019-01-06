6 и 7 января в храмах Ижевска пройдут праздничные богослужения

Наталья Катаева (Мордюкова): Нонна мне рассказывала - играя в «Родне» хмелеющего на глазах у Маруси бухгалтера Коновалова, Иван Бортник был трезв, как стёклышко

Об этом сестра великой актрисы вспоминает в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио, видео]