6 и 7 января в храмах Ижевска пройдут праздничные богослужения
День накануне Рождества в православной традиции называется навечерием Рождества или сочельником. В этом году сочельник совпал с воскресным днем, поэтому во всех храмах совершалась Божественная литургия святителя Иоанна Златоустого, а в сам праздник будет отслужена литургия святителя Василия Великого.
6 января – Рождественский сочельник
Михаило-Архангельский кафедральный собор
16:00 Всенощное бдение на праздник Рождества Христова.
22:00 Исповедь. Рождество Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
00:00 Божественная литургия
Александро-Невский кафедральный собор
6:30 Исповедь. Часы. Литургия. Молебен
8:30 Исповедь. Часы. Литургия. Панихида
16:00 Великое повечерие. Утреня
22:00 Исповедь
23:40 Часы. Праздничная Божественная литургия
Собор Святой Троицы
16:00 Исповедь.
16:00 Всенощное бдение.
23:00 Исповедь. Литургия.
7 января - Рождество Христово
Михаило-Архангельский кафедральный собор
00:00 Праздничная Божественная литургия
9:00. Поздняя праздничная Божественная литургия
11:00 Рождественские гуляния на площади Михайловского собора
16:00 Великая вечерня
Александро-Невский кафедральный собор
9:00 Исповедь. Часы. Литургия. Молебен
16:00 Великая вечерня
Собор Святой Троицы
00:00 Часы. Литургия
09:30 Исповедь
09:30 Часы. Литургия
16:00 Исповедь
16:00 Всенощное бдение
8 января
Михаило-Архангельский кафедральный собор
7:40 Исповедь
8:00 Божественная литургия, Молебен, панихида
16:00 Вечерня, утреня
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