2019-01-06T12:13:34+03:00
Общество

6 и 7 января в храмах Ижевска пройдут праздничные богослужения

Мы собрали расписание служб
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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День накануне Рождества в православной традиции называется навечерием Рождества или сочельником. В этом году сочельник совпал с воскресным днем, поэтому во всех храмах совершалась Божественная литургия святителя Иоанна Златоустого, а в сам праздник будет отслужена литургия святителя Василия Великого.

6 января – Рождественский сочельник

Михаило-Архангельский кафедральный собор

16:00 Всенощное бдение на праздник Рождества Христова.

22:00 Исповедь. Рождество Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

00:00 Божественная литургия

Александро-Невский кафедральный собор

6:30 Исповедь. Часы. Литургия. Молебен

8:30 Исповедь. Часы. Литургия. Панихида

16:00 Великое повечерие. Утреня

22:00 Исповедь

23:40 Часы. Праздничная Божественная литургия

Собор Святой Троицы

16:00 Исповедь.

16:00 Всенощное бдение.

23:00 Исповедь. Литургия.

7 января - Рождество Христово

Михаило-Архангельский кафедральный собор

00:00 Праздничная Божественная литургия

9:00. Поздняя праздничная Божественная литургия

11:00 Рождественские гуляния на площади Михайловского собора

16:00 Великая вечерня

Александро-Невский кафедральный собор

9:00 Исповедь. Часы. Литургия. Молебен

16:00 Великая вечерня

Собор Святой Троицы

00:00 Часы. Литургия

09:30 Исповедь

09:30 Часы. Литургия

16:00 Исповедь

16:00 Всенощное бдение

8 января

Михаило-Архангельский кафедральный собор

7:40 Исповедь

8:00 Божественная литургия, Молебен, панихида

16:00 Вечерня, утреня

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