Забег обещаний, хоккей на валенках и фестиваль дворовых игр: какие новогодние мероприятия прошли в Ижевске?

Новогодние выходные пролетели, словно миг! «Комсомолка» решила вспомнить, как прошли эти каникулы, и собрала самые яркие фото с праздничных мероприятий.

Забег обещаний

Начать год правильно Ижевск смог 1 января на «Забеге обещаний» в парке им. Кирова. Более 150 участников получили стартовый номер со слоганом «Я бегу и обещаю», на котором написали о своих целях на новый год. А после – пробежали дистанцию в 2019 метров.

ФОТО: Пресс-служба главы и правительства УР

ФОТО: Пресс-служба главы и правительства УР

ФОТО: Пресс-служба главы и правительства УР

Фестиваль дворовых игр

Для любителей активного отдыха в парке имени Кирова 2 января состоялся фестиваль дворовых игр. Ижевчане смогли вдоволь наиграться в зимние забавы: снежки, катания с горы, городки валенками, санные эстафеты, парад саней, «Царь горы»… В фестивале приняли участие более 2000 человек.

ФОТО: Пресс-служба парков Ижевска

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/685500" frameborder="0"></iframe> Фестиваль дворовых игр в Ижевске.Видео предоставлено пресс-службой главы и правительства Удмуртии

ФОТО: Пресс-служба парков Ижевска

ФОТО: Пресс-служба парков Ижевска

«Ундервуд» и валенки

А вечером того же дня на Центральной площади ижевчан ждал «Ундервуд»! Музыканты исполнили самые знаменитые хиты и показали, что даже зимним вечером на улице может быть очень жарко! Город не остался в долгу и порадовал Максима Кучеренко и Владимира Ткаченко валенками с надписью: «Удмуртия согревает».

ФОТО: Диля Ахмадишина

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/685507" frameborder="0"></iframe> Концерт группы "Ундервуд".

ФОТО: Диля Ахмадишина

ФОТО: Диля Ахмадишина

Фестиваль «Открытая варежка»

3 января в парке им.Кирова прошел фестиваль «Открытая варежка», в рамках которого были организованы мастер-классы, проведены конкурсы и открыта ярмарка. Но вишенкой на торте стал турнир по волейболу… в варежках! В нем приняли участие более 20 команд, лучшей из которых стали «Пингвины».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/685501" frameborder="0"></iframe> Фестиваль "Открытая варежка" в Ижевске.

ФОТО: Пресс-служба парков Ижевска

ФОТО: Пресс-служба парков Ижевска

ФОТО: Пресс-служба парков Ижевска

«Свет. Холод. Огонь»

С «Открытой варежки» ижевчане вечером 3 января отправились на Центральную площадь. Здесь прошло по-настоящему жаркое мероприятие - фестиваль «Свет. Холод. Огонь». Горящие кубы и пирамиды, бенгальские огни, огненные шары и даже танцующие человечки из пламени – все это смогли увидеть собравшиеся. В некоторых номерах были использованы даже огнеметы, от которых тепло распространялось на первые ряды зрителей!

ФОТО: Диля Ахмадишина

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/685504" frameborder="0"></iframe> Фестиваль "Свет. Холод.Огонь" в Ижевске.

ФОТО: Диля Ахмадишина

ФОТО: Диля Ахмадишина

«Лечу, как хочу»

Уже на следующий день, 4 января, местом притяжения ижевчан стала набережная: здесь прошел фестиваль креативных саней «Лечу, как хочу». Более 70 мастеров со всей республики – Емели на печи, пожарные на большой машине, Деды Морозы и летучие мыши - боролись не только за скорость, но и за оригинальность транспортного средства. Было чем заняться и собравшимся. Например, сделать эксклюзивное фото с красавицей Пенелопой – оленем из зоопарка Ижевска и прокатиться на собачьей упряжке.

ФОТО: Сергей Грачев

ФОТО: Сергей Грачев

ФОТО: Сергей Грачев

Трековые гонки

Ставшие традиционными трековые гонки в Ижевске прошли 5 января, объединив любителей экстремального вождения. Причем как на практике, так и в теории. Участие приняли команды из Удмуртии, Татарстана, Башкортостана, Пермского края и многих других регионов России. Им пришлось показывать мастерство вождения и выруливания на льду. А болельщикам выпал шанс получить порцию «зрительного» адреналина.

ФОТО: Надежда Коротаева

ФОТО: Надежда Коротаева

ФОТО: Надежда Коротаева

Из Казани с Любовью

Артисты ВИА «Волга-Волга» из Казани 6 января смогли согреть ижевчан зажигательными композициями: и взрослые, и дети пустились в задорные танцы. Кроме того, в этот день около 6000 горожан стали чуть ближе друг к другу. Присутствующие образовали хоровод вокруг главной городской красавицы.

ФОТО: Эдуард Карипов

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/685505" frameborder="0"></iframe> Концерт ВИА "Волга-Волга".

ФОТО: Эдуард Карипов

ФОТО: Эдуард Карипов

Хоккей на валенках

ФОТО: пресс-служба администрации Ижевска

ФОТО: пресс-служба администрации Ижевска

7 января 5 сильнейших сборных районов Ижевска поборолись за звание «Чемпиона хоккея на валенках». Главным условием, как вы догадались, стало наличие валенок и хорошего настроения. Ребята играли теннисным мячом, а условия судейства были формальными. Однако лед накалился, клюшки схлестнулись, а «шайба» то и дело влетала в ворота. Победителем стала команда «Социк» из Первомайского района.

ФОТО: пресс-служба администрации Ижевска

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