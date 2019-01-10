«Мандариновый эксперимент»: «Комсомолка» выяснила, насколько ижевчане вежливы в общественном транспорте

Утро. Автобус набит битком - не вздохнуть. На ближайшей остановке где-то за спиной начинается движение – молодой парень с огромным рюкзаком проталкивается к выходу. Не разбирая дороги, идет по ногам других пассажиров. Вот, блин… Прощайте, любимые ботинки и хорошее настроение.

Знакомая ситуация? Увы, по данным проведенного нами опроса, почти 57% ижевчан регулярно сталкиваются с хамством в общественном транспорте. Особенно страдают пассажиры автобусов – именно там, по мнению горожан, чаще всего можно столкнуться с агрессией.

Кроме того, на вопрос: «Что вас больше всего раздражает в общественном транспорте?» 46% опрошенных жителей признались, что это пьяные пассажиры. 43% пожаловались на невежливых кондукторов; от 26% до 33% недовольных голосов получили толкающиеся люди, шумные компании и большие рюкзаки.

Поглядев на эту неутешительную статистику, «Комсомолка» решила в честь новогодних праздников поднять пассажирам общественного транспорта настроение, захватила мешок мандаринов и отправилась кататься по городу.

САМЫЙ ВЕЖЛИВЫЙ МАРШРУТ?

Выбрав несколько популярных городских маршрутов, редакция решила проверить, на каком из них ездят самые вежливые пассажиры. На ответственное задание мы отправились вдвоем с фотографом Сергеем. Мандарины я взяла с собой не случайно – их планировалось вручать жителям, которые будут вести себя максимально учтиво: уступать место пожилым людям, снимать объемные сумки и рюкзаки с плеч, улыбаться и не хамить.

Сначала я хотела провести свое небольшое исследование в часы пик, но быстро отказалась от этой идеи, так как для ее воплощения была необходима возможность свободно перемещаться по салону. Посовещавшись с коллегами, я распределила испытания на время после 8 часов утра и после 17 часов вечера, когда народу будет много, но не слишком.

На каждом виде транспорта предстояло проехать не менее 5 остановок. Утром - на троллейбусе №2, автобусах №29 и №40, а также трамваях №4 и №10, а вечером - на троллейбусе №7, автобусе №22 и трамваях №2 и №7.

КАК ЭТО БЫЛО

Первым в «утреннем рейде» оказался автобус № 29. Заходя в салон, сразу окидываю его взглядом: кто что делает? Как и следовало ожидать, все сидячие места заняты, в проходе стоят люди, среди них несколько пожилых, но не совсем уж глубокие старики. Хотя вон тот молодой человек все-таки мог бы уступить место женщине с тяжелой сумкой, стоящей прямо напротив него… Автобус длинный, и весь салон не просматривается, чтобы найти наших сегодняшних героев, придется пройтись. Но для начала нужно оплатить проезд и предупредить кондуктора, а то, мало ли, заподозрит нас в чем-нибудь.

- Здравствуйте, - передавая транспортную карту, говорю я.

Женщина в возрасте, чье выражение до этой минуты было предельно равнодушным, уже смотрит на меня округлившимися от изумления глазами, машинально отбивая билеты. С ней впервые кто-то вежливо поздоровался утром в автобусе!

- Я журналист «Комсомольской правды», а это наш фотограф, - начинаю объяснять полушепотом, чтобы не нарушать чистоты эксперимента. – Мы сегодня ищем в городском транспорте вежливых людей. Можно, мы тут у вас немножко походим? Если увидим, что кто-то место уступил или рюкзак снял, то подарим человеку мандаринку и сфотографируем для газеты.

Кондуктор сначала смотрит с подозрением, но затем неожиданно расплывается в улыбке:

- Да пожалуйста! Только вы вряд ли найдете хоть одного… Ну ищите, ищите… - а потом хитро добавляет: - А мне-то мандаринку дадите?

Смеюсь и незаметно подсовываю тетушке первый мандарин. Нет, этот не считается.

«Уладив формальности», начинаем движение по салону.

- О, смотри! – тихо говорит Сергей, указывая кивком куда-то вперед. Глаз у фотографа наметанный. А еще Сережа меня выше и видит дальше.

Тоже замечаю девушку: она стоит в проходе, задумчиво смотрит в окно и держит рюкзак перед собой у ног. Подхожу, здороваюсь, представляюсь – в ответ недоумевающий, почти испуганный взгляд. Большинство людей считает, что если в транспорте с ними заговорил кто-то незнакомый, то это явно не к добру. К сожалению, небезосновательно. Говорю бодро:

- Сегодня мы ищем в нашем городском транспорте вежливых людей! Мы заметили, что вы сняли рюкзак, чтобы не мешать другим пассажирам. За это хотим поблагодарить вас и подарить маленькое солнышко! – с этим словами вручаю мандарин, и на лице девушки появляется робкая улыбка.

Мария. Фото: Сергей Грачев

К слову, это единственный мандарин, который мы дарим на этом маршруте.

Похожая ситуация складывается в троллейбусе №2, автобусе №40 и трамвае №4. А вот следующий на очереди трамвай №10 внезапно удивляет повышенной вежливостью! Здесь за короткий интервал времени удается наградить четырех человек.

Подхожу к молодому мужчине:

- Здравствуйте! Сегодня «Комсомолка» дарит подарки вежливым людям! Вы только что уступили место, спасибо вам за проявленную чуткость! Возьмите мандаринку!

Алексей. Фото: Сергей Грачев

Я до ушей улыбаюсь, но пассажир остается серьезным. Мандарин берет, благодарит, но во взгляде читается: «Что за детский сад? Вообще-то, это элементарные вещи, нашли за что награждать!». Если честно, он абсолютно прав… Даже на миг как-то неудобно становится.

Зато следующий молодой человек в троллейбусе №2, получив презент, прост светится от счастья! Хотя, по нему видно, что изначально ехал в хорошем настроении: с улыбкой предложил бабушке присесть, рюкзак на спину не взвалил, а разместил в ногах.

Илья. Фото: Сергей Грачев

Вечерняя поездка проходит достаточно спокойно. Награжденных немного – всего несколько человек, притом не на всех маршрутках, но главное, что они есть. Хотя, не обходится и без неприятных моментов. В автобусе №22 я успеваю подарить только один фрукт, после чего стайка школьников полностью блокирует передвижение по салону, загородив проход рюкзаками.

Кирилл Ашихмин. Фото: Сергей Грачев

Наконец приходит время подвести итоги. Считаю… 12 мандаринов удалось раздать за день (это не считая тех, что достались кондукторам, кстати, ни одного грубого работника нам за весь день так и не попалось). Вроде бы, немного… С другой стороны, если пересчитать на все городские маршруты, то и не так уж мало. Только я все равно рассчитывала штук на 30, еще и взяла с запасом… Что ж, будем всей редакцией доедать.

СЛОВО ПАССАЖИРАМ

- Хожу беременная, и чаще мне уступают места пенсионерки либо женщины и иногда молодежь. Вот мужчины ещё ни разу мне место не уступили. Пару раз я просила уступить место, потому что в пробке было душно, я уже начала терять сознание, - рассказала ижевчанка Алсу.

- Я за вежливость, но психологи говорят правильно: все купили билеты одинаково и имеют право сидеть, если хотят. Люди (в том числе мужчины), могут быть уставшими, болеть, плохо себя чувствовать, - прокомментирована Анастасия.