Утро в Ижевске: открытие Ледового городка, политические итоги года и возможный запрет на продажу табака

Доброе утро, Ижевск! На календаре пятница, 28 декабря. За окном небольшой снег и -9 градусов, днем ожидается повышение температуры до -8. По данным Яндекс.Погода сегодня продолжатся осадки, но к обеду может выглянуть солнце.

«Комсомолка» желает читателям хорошего дня и скорейшего завершения рабочей недели. Впереди новогодние каникулы, так что настраиваемся на продуктивный рабочий день и не менее продуктивные выходные! А пока предлагаем почитать новости одной строкой:

Раз, два,три, елочка, гори: в Ижевске зажглись огни на главной новогодней красавице

Итоги года дорог подвели в Миндортрансе Удмуртии

Колесо обозрения в Летнем саду Ижевска будет работать в новогодние праздники

Ижевчанка пострадала в ДТП в Таиланде

Карта проблемных тротуаров появится в Ижевске

Продажу табака могут запретить после 2050 года

Далее с подробностями:

Максимальная цена на вывоз мусор

ФОТО: Архив

Минстрой и общественники Удмуртии прокомментировали заявление председателя госсовета о максимальной величине тарифа на ТКО (продолжение).

Рискуя жизнью ради спасения других людей

ФОТО: Елена Андреева

27 декабря в России встречают День спасателя. «Комсомолка» собрала 15 фотографий работы спасателей Удмуртии, от которых могут даже навернуться слезы. А ведь это обычные будни одних из самых мужественных людей.

Новый глава города, сокращение чиновников и внедрение дизайн-кода

ФОТО: Архив

2018 год был богат на события и по своей насыщенности ничуть не уступает 2017. Редакция «Комсомолки» вспоминает самые важные изменения на политическом поприще республики в уходящем году.

Замуровать или оставить?

ФОТО: Архив

Люк на балконе – дело для ижевских домов привычное. Предполагается, что он должен использоваться в качестве эвакуационного пожарного выхода. Однако на практике люк часто вызывает у жильцов вопросы и желание его закрыть – кому захочется жить, зная, что в любой момент на балкон могут нагрянуть соседи? «Комсомолка» разбиралась, могут ли ижевчане блокировать люк на балконе.