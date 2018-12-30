Как не нарваться на штраф при праздновании Нового года-2019 в Ижевске и Удмуртии?

Разгорячившись салатом оливье и шампанским, жители забывают об обычных мерах безопасности и правилах поведения в общественных местах. Считаем своим долгом напомнить моменты, за нарушение которых вы можете получить штраф и испортить всем праздник.

ТЯЖЕЛЫЙ ТРАНСПОРТ И РОСГВАРДИЯ

Но сначала расскажем, кто же будет следить за нашей безопасностью. Всего в республике по 8 января пройдет около 1,5 тысячи праздничных мероприятий, в которых примут участие около 200 тысяч человек.

- В новогоднюю ночь для охраны общественного правопорядка на территории республики будет задействовано свыше 500 сотрудников ОВД и Росгвардии, около 140 представителей народных дружин и сотрудников частных охранных организаций, - рассказал начальник Управления организации охраны общественного порядка МВД по Удмуртии Олег Опарин.

Кроме людского ресурса будут использовать современную технику. Ни для кого не секрет, что в городе есть камеры видеонаблюдения системы «Безопасный город», еще установят передвижной видеокомплекс «Волна» на Центральной площади.

- Отмечу, что в ночь с 31 декабря на 1 января и 2 января у нас в городе будут перекрыты некоторые дороги (список перекрытий). Для этого будем использовать антитеррористические мероприятия, в том числе тяжелый транспорт. Поэтому просим жителей заранее приезжать в места празднования, - добавил Олег Опарин.

ДЕТИ VS НОЧЬ

Комендантский час в Удмуртии действует, и никуда он не пропадет даже в новогоднюю ночь. В полиции напоминают, детям до 16 лет запрещено находиться в общественных местах* с 22:00 до 6:00 утра. А детям до 18 лет - там, где есть доступ к сети Интернет и где в свободном доступе продается алкоголь.

В это время детям можно быть на улице только в сопровождении родителей, (лиц, их заменяющих), лиц, сопровождающих ребенка (родственники или иные совершеннолетние), или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.

При нарушении закона сотрудники полиции отвезут ребенка родителям. А дальше уже может быть административное наказание. Материал будет направлен в административную комиссию, которая привлекает к ответственности.

ПЬЕШЬ - СИДИ ДОМА

Множество запретов сопряжено с алкоголем. Нельзя находиться в пьяном виде в общественных местах и распивать горячительные напитки, даже если бутылка спрятана в плотный пакет. В случае если это правило нарушено, то могут провести профилактическую беседу или доставить в кабинет медицинского освидетельствования.

Для особенно буйных предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 500 до 1500 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Напоминаем, что есть ответственность за езду в пьяном виде. Это штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении будет лишение свободы на два года.

С ОГОНЬКОМ

Яркий Новый год не проходит без фейерверков. В полиции напоминают, что прежде, чем запускать пиротехнику, нужно внимательно прочитать инструкцию. Нарушение правил грозит не только штрафами, но и потерей пальцев, возгоранием и прочими неприятностями.

Напомним, что в Ижевске определены места, где разрешено запускать фейерверки. Эти места будут очищены от снега и оснащены информационными плакатами. Список мест можете найти по ссылке.

Если решитесь запустить в неположенном месте салют, то готовьтесь выложить от 1 тысячи до 3 тысяч рублей. Штрафы завышены из-за введения в республике особого противопожарного режима. А если из-за ваших действий будет причинен ущерб здоровью или имуществу, то и вовсе ждет уголовная ответственность.

ВАЖНО!

Если вы стали свидетелем управления автомобилем водителем с признаками опьянения, или лицо, управляющее транспортным средством, вызывает у вас подозрение, сообщите о данном факте ближайшему наряду ДПС или позвоните по одному из указанных телефонов: 415-700, 415-701 (дежурная часть УГИБДД МВД по Удмуртии).

В случае совершения на ваших глазах противоправных действий, либо если вы стали жертвой или свидетелем преступления, а также при обнаружении подозрительных предметов незамедлительно обращайтесь в дежурную часть по телефону 02 (по сотовому телефону - 112), по телефонам дежурных частей территориальных отделов внутренних дел, размещенных на сайте МВД по Удмуртии.

*Что подразумевается под общественным местом: улицы, площади, набережные, вокзалы, аэропорты, стадионы, парки, скверы, места общего пользования многоквартирных жилых домов (подъезды, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, крыши), территории (помещения) бесхозяйных объектов, транспортные средства общего пользования.