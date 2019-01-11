Угрозы, суды с главой поселения и уголовные дела на несколько миллионов: каково работать в прокуратуре Удмуртии

Уже на протяжении трех веков прокуратура стоит на страже национальных интересов. Только за прошлый год сотрудники надзорного органа пресекли в Удмуртии более 53 тысяч нарушений закона, привлекли к ответственности свыше 10 тысяч должностных лиц. В день сотрудника органов прокуратуры России «Комсомолка» публикует истории тех, кто защищает права человека, государства и общества.

Ради мечты сменил вуз

Досье "КП". Мисайлов Автандил Пантелеевич

Автандил Мисайлов сейчас трудится помощником прокурора Октябрьского района Ижевска. Но еще в пору студенчества, он рисковал не попасть в органы прокуратуры. Дело в том, что изначально он поступил в вуз МВД. На третьем курсе выяснилось, что с таким образованием на службу в надзорные органы не берут – таковы уж правила.

- Пришлось отчисляться и заново поступать уже на юридический в УдГУ. Образование было только платным, а студенты же народ бедный, как всем известно, тогда брался за любую работу, что найду. Таким образом смог оплатить учебу и получить диплом, - рассказал Автандил Мисайлов.

Но и после этого не сразу удалось устроиться. Работал юристом в коммерческих организациях, в налоговом органе. Примерно в 2002 году ему предложили место следователя прокуратуры в Игринском районе. Оттуда – следователем в Сарапул, после – в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Удмуртии. А дальше – Донбасс и Крым.

Угрозы и уголовные дела на несколько миллионов

Наш герой работал следователем в составе следственной группы, которая занималась преступлениями против мира и безопасности человечества. В силу определенных причин, подробно о командировке и работе там он говорить не может.

- В Крыму был случай, когда расследовали дело группы лиц, которые занимались вымогательством денег у пенсионеров. Был даже случай, что бабушка не выдержала угроз и умерла. Так вот, обвиняемые тогда выяснили, где я живу, и пришли на разборки. Пытались угрожать, запугивать. Но ни к чему это не привело. В итоге их посадили на 16-19 лет, - рассказывает помощник прокурора.

В 2016 году Автандил Мисайлов возвращается на родину – в Удмуртию, и уже продолжает работу в органах прокуратуры. В его обязанности входит поддержание гособвинения в судах. Например, по делу об одной из крупных финансовых пирамид.

- Она действовала с 2012 по 2015 годы. Привлекали вклады от жителей под высокий процент, говорили, что деньги вкладывали в крупные коммерческие проекты. Но на деле все оказалось пустышкой. Ущерб составил порядка 200 миллионов рублей, потерпевшими признаны 1272 человека из 15 регионов страны, - рассказал Автандил Мисайлов.

Участники этой пирамиды получили разные сроки: организатор – 6 лет и 6 месяцев колонии со штрафов в размере 300 тысяч рублей, директору дали 3 года и 6 месяцев колонии со штрафов в размере 100 тысяч рублей, еще один из участников получил условное наказание и двоим дали отсрочку, поскольку они воспитывают маленьких детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/685879" frameborder="0"></iframe> По подозрению в мошенничестве задержаны организаторы «финансовой пирамиды».Видео: пресс-служба МВД России

Потомственный…юрист

Досье "КП". Прозорова Анна Сергеевна

Анне, как говорят, с рождения, суждено было быть защитником правопорядка: мама и папа девушки – юристы.

- Я поступила в УдГУ на юридический факультет, после окончания университета была зачислена в кадровый резерв сотрудников прокуратуры республики, была общественным помощником в прокуратуре района – выполняла поручения сотрудников, участвовала в проверках и так далее. Перед поступлением на службу, проработала 1,5 года в Управлении Росреестра по Удмуртии. Затем не предложили должность помощника прокурора Завьяловского района, - рассказывает Анна. – Изначально знала, что меня ждет. И да, они полностью поддерживали меня в решении стать сотрудником прокуратуры.

В первые полгода работы вновь поступивший сотрудник должен успеть изучить все отрасли надзорной деятельности органов прокуратуры. Затем свои знания требуется подтвердить на аттестации.

- Работа сотрудников прокуратуры включает множество направлений. В прокуратуре Завьяловского района я осуществляю надзор за исполнением требований федерального законодательства, в том числе, надзор в сфере соблюдения трудовых прав граждан, исполнения требований законодательства в сфере противодействия терроризму и экстремизму, защита прав граждан в сфере земельных отношений, - поясняет Анна.

Пропускала чужую боль через себя

Фото: Диля Ахмадишина

Анна приходит на службу к 8.30 и начинается плановая работа. Она заранее готовит распорядок на неделю. Там могут быть судебные заседания, проведение проверок и так далее. Кстати, в любое время на прием могут прийти местные жители с вопросами.

- В зависимости от сложности вопроса консультация может занять как пять минут, так и значительное время. Признаю, что порой возникают сложности в налаживании контакта с заявителями в связи с тем, что люди приходят с разным настроем. С опытом получается разумно отделять эмоции от непосредственной работы, обращать внимание на детали, результативно применять знания на практике, оказывать эффективную помощь, - сообщила Анна.

Под суд главу муниципального образования

Был случай в практике Анны, что отправили под суд главу муниципального образования Завьяловского района. А все из-за мошенничеств с похозяйственными книгами. В них вписан каждый житель и его хозяйство. И любой может обратиться в орган местного самоуправления, получить выписку из этой книги и в Управлении Росреестра зарегистрировать свое право на имущество.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что по указанию этого главы в книгах были сделаны фиктивные записи, а потом люди на их основании зарегистрировали на себя земельные участки. Бюджет муниципалитета в результате потерпел ущерб на 220 тысяч рублей. Главу муниципального образования осудили.

Девушка рассказывает о том, что если хочешь пойти в прокуратуру, то стоит готовиться к тому, что нужно быть предельно внимательными (особенно в работе с документами, где каждая запятая важна), терпеливыми и быть готовым к тому, что на работе задерживаешься – большая часть дел не терпят отлагательств и необходимо их выполнить точно в срок.

Кстати

А чем отличается работа прокурора от следователя? Последний несет ответственность за раскрытие преступлений и поиск виновных в их совершении. Он вызывает на допросы, запрашивает документы, дает поручения провести оперативно-следственные мероприятия. Прокурор, в свою очередь, является надзорным «человеком». Требует от всех неукоснительного соблюдения закона. А еще утверждает решения следователя или отменяет принятые последним необоснованные постановления.

Есть вопрос

Как обратиться с заявлением в прокуратуру?

На прием за консультацией можно прийти в любое время. Можно сначала проконсультироваться о проблеме, а потом написать заявление. Либо прийти сразу с заявлением. Образцы бланков висят в каждом здании прокуратуры.

Заявление могут разрешить в прокуратуре, или направить в другой орган, который уполномочен решать такие проблемы. Проведение проверки по закону 30 дней.

Ответ направляется по почте. Но можно указать, чтобы отправили по электронной почте. На официальном сайте прокуратуры Удмуртии есть электронная форма подачи заявления, если по некоторым причинам вы не можете лично подойти.