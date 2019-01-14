2019-01-14T07:27:54+03:00
Общество

Утро в Ижевске: открытие фестиваля "Удмуртский лед", золото биатлониста Александра Поварницына и прогноз погоды на неделю

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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Доброе утро, Ижевск! На календаре 14 января, понедельник. Сегодня будет облачно, ожидается небольшой снег, температура -9...-11 градусов. «Комсомолка» желает всем хорошего дня и предлагает почитать новости одной строкой:

- Туристические проекты Глазова объединят. Какие туристические объекты города могут стать ключевыми (подробнее)

- Дорожники рассказали о том, в какие сроки после снегопада дороги должны быть почищены (подробнее)

- По итогам всероссийских соревнований лучшими стали четверо школьников Удмуртии, которые в апреле отправятся на мировое первенство (подробнее)

- Ежегодный зимний велопарад пройдет в Ижевске (подробнее)

- Что может быть милее? В зоопарке Ижевска снова пополнение (подробнее)

- Снесли одно яичко: покупатели посчитали "девяток" яиц уловкой продавцов (подробнее)

- В Ижевске свой подарок получили победители прошлогоднего чемпионата по хоккею на валенках (подробнее)

Далее с подробностями:

В Ижевске открылся фестиваль «Удмуртский лед»

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

В воскресенье, 13 января, на набережной Ижевска открылась галерея фестиваля «Удмуртский лед». На протяжении пяти дней 16 команд из 15 уголков России, Эстонии и Казахстана трудились на улице, чтобы из глыбы льда сделать произведение искусства (продолжение).

Чем удивит ижевчан погода в середине января?

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

В Ижевске с 14 по 20 января ожидается относительно теплая погода. Традиционный прогноз на неделю (продолжение).

Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын выиграл золото на Кубке IBU

Фото: biathlonrus.com

Фото: biathlonrus.com

Соревнования прошли 12 января в польском Дужники-Здрой. Александр Поварницын прошел спринт с чистой стрельбой (продолжение).

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