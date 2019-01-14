Утро в Ижевске: открытие фестиваля "Удмуртский лед", золото биатлониста Александра Поварницына и прогноз погоды на неделю
Доброе утро, Ижевск! На календаре 14 января, понедельник. Сегодня будет облачно, ожидается небольшой снег, температура -9...-11 градусов. «Комсомолка» желает всем хорошего дня и предлагает почитать новости одной строкой:
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Далее с подробностями:
В Ижевске открылся фестиваль «Удмуртский лед»
Фото: Сергей Грачев
В воскресенье, 13 января, на набережной Ижевска открылась галерея фестиваля «Удмуртский лед». На протяжении пяти дней 16 команд из 15 уголков России, Эстонии и Казахстана трудились на улице, чтобы из глыбы льда сделать произведение искусства (продолжение).
Чем удивит ижевчан погода в середине января?
Фото: Сергей Грачев
В Ижевске с 14 по 20 января ожидается относительно теплая погода. Традиционный прогноз на неделю (продолжение).
Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын выиграл золото на Кубке IBU
Фото: biathlonrus.com
Соревнования прошли 12 января в польском Дужники-Здрой. Александр Поварницын прошел спринт с чистой стрельбой (продолжение).
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