Итоги недели в Удмуртии: суд по делу Александра Соловьева, четверо спортсменов, которые вошли в состав сборной России и уголовное дело в отношении гендиректора АО "Ижавиа"

Эта была самая короткая рабочая неделя, но была насыщенная событиями как обычная! Предагаем вам прочитать новости одной строкой:

- Продажа алкоголя с 21 года: в Удмуртии планируют новый законопроект (подробнее)

- С 9 января в России вступили в силу новые тарифы ОСАГО. Что изменится (подробнее)

- "Незамерзайка" убила человека, что произошло с 33-летним мужчиной в Удмуртии (подробнее)

- "Почта России" будет взимать пошлины с покупателей зарубежных интернет-магазинов (подробнее)

- Три детских сада открылись после капремонта в первую неделю нового года (подробнее)

- Во время пожара в новогоднюю ночь в Сарапуле спасли 16 человек (подробнее)

- В новогоднюю ночь в Удмуртии на свет появилось шесть малышей (подробнее)

- "Бурановские бабушки" выпустили клип на песню "Внучка" (подробнее)

- Фестиваль «Всемирный день пельменя» пройдет в Удмуртии с 1 по 9 февраля! Организаторы рассказали, что нас ждут такие события, как «Юмшан», «Рэпушки» и «Золотой пельнянь» (подробнее)

- Уже 13 января на набережной Ижевска откроется фестиваль «Удмуртский лед». Мы узнали подробности праздника и побывали на «строительной площадке» (подробнее)

Далее с подробностями:

В среду, 9 января, в Завьяловском районом суде Удмуртии прошло первое открытое судебное заседание по уголовному делу бывшего главы республики Александра Соловьева

Фото: Ульяна Колмогорова

Проведено судебное заседание, в подготовительной части которого была установлена личность подсудимого, а также рассмотрен ряд ходатайств (продолжение).

Регоператор: переход на новую систему обращения с отходами в Удмуртии прошел без серьезных сбоев

Фото: со страницы Ярослава Семенова

Все праздничные дни круглосуточно Регоператор следил за вывозом мусора в республике и оперативно реагировал на обращения граждан (продолжение).

Четверо спортсменов из Удмуртии вошли в состав сборной команды России

Фото: pixabay.com

Они поедут на чемпионат мира по лыжным гонкам среди юниоров и молодежи до 23 лет, который начнется 19 января в городе Лахти (продолжение).

«Комсомолка» собрала 14 концертов, которые нельзя пропустить

Фото: Архив

«Аквариум», Сурганова и «Звери»: самые ожидаемые концерты 2019 года в Ижевске (продолжение).

В Удмуртии возбудили уголовное дело в отношении гендиректора АО «Ижавиа»

Фото: Сергей Грачев

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «халатность» в отношении генерального директора АО «Ижавиа» Александра Синельникова (продолжение).